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Гладков объяснил, какие предприятия могут претендовать на финансовую помощь - РИА Новости, 11.06.2024
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06:33 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/pomosch-1952093035.html
Гладков объяснил, какие предприятия могут претендовать на финансовую помощь
Гладков объяснил, какие предприятия могут претендовать на финансовую помощь - РИА Новости, 11.06.2024
Гладков объяснил, какие предприятия могут претендовать на финансовую помощь
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пояснил в Telegram-канале, какие предприятия могут претендовать на финансовую помощь, которую ранее... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T06:33
2024-06-11T06:33
экономика
белгородская область
россия
архангельское
вячеслав гладков
михаил мишустин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пояснил в Telegram-канале, какие предприятия могут претендовать на финансовую помощь, которую ранее правительство России выделило региону. "Кто может претендовать на эти деньги? Те предприятия, которые в силу сложившихся обстоятельств, из-за обстрелов ВСУ получили налоговую отсрочку по уплате налогов и страховых платежей в 2023 году, а в 2024 году по этой же причине испытывают финансовые сложности. Что нужно сделать? Начиная с завтрашнего дня подать заявку в министерство экономики правительства Белгородской области", - заявил он в видеообращении. Также Гладков сообщил о капитальном ремонте средней школы в селе Архангельское в Губкинском городском округе, который регулярно обстреливается со стороны ВСУ. Премьер-министр России Михаил Мишустин в мае подписал распоряжение о выделении 500 миллионов рублей Белгородской области на поддержку организаций и индивидуальных предпринимателей. 19 апреля 2024 года правительство Российской Федерации выделило более 2 миллиардов рублей на помощь жителям и предприятиям Белгородской области. Из этих средств 800 миллионов рублей идут на оказание поддержки жителям Грайворонского городского округа, 987 миллионов рублей выделены наиболее пострадавшим от обстрелов крупным предприятиям, 264 миллиона рублей федеральной поддержки предназначены субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере потребительского рынка.
https://ria.ru/20240608/volnorez-1951572904.html
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экономика, белгородская область, россия, архангельское, вячеслав гладков, михаил мишустин, вооруженные силы украины
Экономика, Белгородская область, Россия, Архангельское, Вячеслав Гладков, Михаил Мишустин, Вооруженные силы Украины
Гладков объяснил, какие предприятия могут претендовать на финансовую помощь

Гладков назвал предприятия, которые могут претендовать на финансовую помощь

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков пояснил в Telegram-канале, какие предприятия могут претендовать на финансовую помощь, которую ранее правительство России выделило региону.
"Кто может претендовать на эти деньги? Те предприятия, которые в силу сложившихся обстоятельств, из-за обстрелов ВСУ получили налоговую отсрочку по уплате налогов и страховых платежей в 2023 году, а в 2024 году по этой же причине испытывают финансовые сложности. Что нужно сделать? Начиная с завтрашнего дня подать заявку в министерство экономики правительства Белгородской области", - заявил он в видеообращении.
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Также Гладков сообщил о капитальном ремонте средней школы в селе Архангельское в Губкинском городском округе, который регулярно обстреливается со стороны ВСУ.
Премьер-министр России Михаил Мишустин в мае подписал распоряжение о выделении 500 миллионов рублей Белгородской области на поддержку организаций и индивидуальных предпринимателей.
19 апреля 2024 года правительство Российской Федерации выделило более 2 миллиардов рублей на помощь жителям и предприятиям Белгородской области. Из этих средств 800 миллионов рублей идут на оказание поддержки жителям Грайворонского городского округа, 987 миллионов рублей выделены наиболее пострадавшим от обстрелов крупным предприятиям, 264 миллиона рублей федеральной поддержки предназначены субъектам малого и среднего предпринимательства в сфере потребительского рынка.
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ЭкономикаБелгородская областьРоссияАрхангельскоеВячеслав ГладковМихаил МишустинВооруженные силы Украины
 
 
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