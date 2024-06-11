"Пойдем на жертву". Французский полковник раскрыл план Запада по Украине
Французский полковник Дарра: Запад готов ослабить свою безопасность ради Украины
Истребитель ВВС Франции Mirage 2000D . Архивное фото
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Запад решил ослабить собственную безопасность ради поставок оружия Украине, заявил французский полковник в отставке Бертран Дарра в интервью LCI.
"Наши лидеры, видимо, считают, что мы можем временно ослабить наши силы, — и мы уже наблюдали это в отношении некоторых вооружений. Так сделали все. В США, например, запасы боеприпасов значительно сократились, потому что они брали их из запасов армии и отправляли Украине", — сказал он.
По его мнению, Штаты и Европа не справляются с поддержкой Украины и "хватаются за любую соломинку", истощая при этом свои запасы. В качестве примера он привел ситуацию с истребителями Mirage для Киева. Полковник заявил, что у Франции всего 26 таких самолетов и передача части из них Украине ослабит страну.
"Западные лидеры полагают, что мы можем пойти на такую жертву", — резюмировал Дарра.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам главы МИД Сергея Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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