https://ria.ru/20240611/plan-1952089961.html

"Пойдем на жертву". Французский полковник раскрыл план Запада по Украине

"Пойдем на жертву". Французский полковник раскрыл план Запада по Украине - РИА Новости, 11.06.2024

"Пойдем на жертву". Французский полковник раскрыл план Запада по Украине

заявил французский полковник в отставке Бертран Дарра в интервью LCI. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T05:19

2024-06-11T05:19

2024-06-11T05:19

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Запад решил ослабить собственную безопасность ради поставок оружия Украине, заявил французский полковник в отставке Бертран Дарра в интервью LCI."Наши лидеры, видимо, считают, что мы можем временно ослабить наши силы, — и мы уже наблюдали это в отношении некоторых вооружений. Так сделали все. В США, например, запасы боеприпасов значительно сократились, потому что они брали их из запасов армии и отправляли Украине", — сказал он.По его мнению, Штаты и Европа не справляются с поддержкой Украины и "хватаются за любую соломинку", истощая при этом свои запасы. В качестве примера он привел ситуацию с истребителями Mirage для Киева. Полковник заявил, что у Франции всего 26 таких самолетов и передача части из них Украине ослабит страну."Западные лидеры полагают, что мы можем пойти на такую жертву", — резюмировал Дарра.Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии. По словам главы МИД Сергея Лаврова, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240611/otvet-1952083899.html

https://ria.ru/20240606/ukraina-1950869993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, нато, европа