https://ria.ru/20240611/pisma-1952270526.html

Корреспонденты РИА Новости доставили бойцам ВС письма от диаспоры в Ливане

Корреспонденты РИА Новости доставили бойцам ВС письма от диаспоры в Ливане - РИА Новости, 11.06.2024

Корреспонденты РИА Новости доставили бойцам ВС письма от диаспоры в Ливане

Корреспонденты РИА Новости доставили бойцам Вооруженных сил России, выполняющим обязанности в зоне проведения специальной военной операции на запорожском... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T19:50

2024-06-11T19:50

2024-06-11T19:50

специальная военная операция на украине

россия

ливан

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ЭНЕРГОДАР 11 июн – РИА Новости. Корреспонденты РИА Новости доставили бойцам Вооруженных сил России, выполняющим обязанности в зоне проведения специальной военной операции на запорожском направлении, письма, написанные представителями русской диаспоры в Ливане. Письма доставлены бойцам в районе Каховского водохранилища. Около двадцати конвертов со словами поддержки не только от взрослых, но и от детей. Кроме добрых пожеланий в некоторых письмах были рисунки и открытки, сделанные детьми. На каждом конверте есть обратный адрес. Бойцы в свою очередь горячо поблагодарили авторов писем и пообещали разместить послания на одной из стен в казарме.

https://ria.ru/20240408/otpravlenie-1938582965.html

россия

ливан

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2024

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россия, ливан