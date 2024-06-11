https://ria.ru/20240611/peskov-1952147022.html

Россия намерена дальше развивать отношения с Ираном, заявил Песков

Россия намерена дальше развивать отношения с Ираном, заявил Песков - РИА Новости, 11.06.2024

Россия намерена дальше развивать отношения с Ираном, заявил Песков

Россия намерена дальше развивать отношения с Ираном, совершенствовать правовую базу между государствами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T12:22

2024-06-11T12:22

2024-06-11T12:22

россия

иран

тегеран (город)

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия намерена дальше развивать отношения с Ираном, совершенствовать правовую базу между государствами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы намерены дальше развивать наши отношения с Тегераном и, соответственно, дальше совершенствовать нашу правовую базу между двумя государствами, чем мы и будем заниматься", - сказал Песков журналистам на вопрос, продолжается ли работа над Всеобъемлющим договором между РФ и Ираном.

https://ria.ru/20240611/iran-1952093767.html

россия

иран

тегеран (город)

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россия, иран, тегеран (город), дмитрий песков