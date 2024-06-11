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Россия намерена дальше развивать отношения с Ираном, заявил Песков - РИА Новости, 11.06.2024
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12:22 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/peskov-1952147022.html
Россия намерена дальше развивать отношения с Ираном, заявил Песков
Россия намерена дальше развивать отношения с Ираном, заявил Песков - РИА Новости, 11.06.2024
Россия намерена дальше развивать отношения с Ираном, заявил Песков
Россия намерена дальше развивать отношения с Ираном, совершенствовать правовую базу между государствами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T12:22
2024-06-11T12:22
россия
иран
тегеран (город)
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия намерена дальше развивать отношения с Ираном, совершенствовать правовую базу между государствами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы намерены дальше развивать наши отношения с Тегераном и, соответственно, дальше совершенствовать нашу правовую базу между двумя государствами, чем мы и будем заниматься", - сказал Песков журналистам на вопрос, продолжается ли работа над Всеобъемлющим договором между РФ и Ираном.
https://ria.ru/20240611/iran-1952093767.html
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россия, иран, тегеран (город), дмитрий песков
Россия, Иран, Тегеран (город), Дмитрий Песков
Россия намерена дальше развивать отношения с Ираном, заявил Песков

Песков: Россия и Иран будут развивать отношения, совершенствовать правовую базу

© Фото : Посольство Российской Федерации в Исламской Республике ИранПосольство России в Тегеране, Иран
Посольство России в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© Фото : Посольство Российской Федерации в Исламской Республике Иран
Посольство России в Тегеране, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия намерена дальше развивать отношения с Ираном, совершенствовать правовую базу между государствами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы намерены дальше развивать наши отношения с Тегераном и, соответственно, дальше совершенствовать нашу правовую базу между двумя государствами, чем мы и будем заниматься", - сказал Песков журналистам на вопрос, продолжается ли работа над Всеобъемлющим договором между РФ и Ираном.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
МИД назвал договор о сотрудничестве с Ираном стратегическим решением
Вчера, 06:50
 
РоссияИранТегеран (город)Дмитрий Песков
 
 
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