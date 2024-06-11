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В Кремле не стали комментировать сообщения о возможной отставке Макрона - РИА Новости, 11.06.2024
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12:21 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/peskov-1952146672.html
В Кремле не стали комментировать сообщения о возможной отставке Макрона
В Кремле не стали комментировать сообщения о возможной отставке Макрона - РИА Новости, 11.06.2024
В Кремле не стали комментировать сообщения о возможной отставке Макрона
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают преждевременным комментировать сообщения о возможной отставке президента Франции... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T12:21
2024-06-11T12:21
в мире
франция
россия
эммануэль макрон
дмитрий песков
европарламент
выборы в европарламент — 2024
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают преждевременным комментировать сообщения о возможной отставке президента Франции Эммануэля Макрона, нужно дождаться результатов выборов. "Я не считаю возможным отвечать на подобные вопросы, потому что, во-первых, выборы еще не состоялись", - сказал Песков на вопрос журналиста о том, как расценят в Кремле возможную отставку Макрона с поста главы Франции на фоне результатов парламентских выборов. Он отметил, что партия Макрона сейчас стремительно теряет свои позиции, видимо, французам что-то не нравится, но анализировать ситуацию необходимо уже после выборов. "Но здесь надо сначала дождаться выборов, а потом уже пытаться анализировать эту ситуацию. А пока, мы считаем, преждевременно", - добавил Песков. На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции крайне правая партия "Национальное объединение" (RN) более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. По итогам парламентских выборов в июне 2022 года, когда Макрон был переизбран президентом на второй срок, его коалиция не получила абсолютного большинства в парламенте.
https://ria.ru/20240611/makron-1952109915.html
https://ria.ru/20240610/frantsiya-1951846769.html
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в мире, франция, россия, эммануэль макрон, дмитрий песков, европарламент, выборы в европарламент — 2024
В мире, Франция, Россия, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков, Европарламент, Выборы в Европарламент — 2024
В Кремле не стали комментировать сообщения о возможной отставке Макрона

Песков: преждевременно комментировать сообщения о возможной отставке Макрона

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают преждевременным комментировать сообщения о возможной отставке президента Франции Эммануэля Макрона, нужно дождаться результатов выборов.
«
"Я не считаю возможным отвечать на подобные вопросы, потому что, во-первых, выборы еще не состоялись", - сказал Песков на вопрос журналиста о том, как расценят в Кремле возможную отставку Макрона с поста главы Франции на фоне результатов парламентских выборов.
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Макрон обсуждает с окружением возможность своей отставки, сообщили СМИ
Вчера, 09:38
Он отметил, что партия Макрона сейчас стремительно теряет свои позиции, видимо, французам что-то не нравится, но анализировать ситуацию необходимо уже после выборов.
"Но здесь надо сначала дождаться выборов, а потом уже пытаться анализировать эту ситуацию. А пока, мы считаем, преждевременно", - добавил Песков.
На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции крайне правая партия "Национальное объединение" (RN) более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
По итогам парламентских выборов в июне 2022 года, когда Макрон был переизбран президентом на второй срок, его коалиция не получила абсолютного большинства в парламенте.
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В миреФранцияРоссияЭммануэль МакронДмитрий ПесковЕвропарламентВыборы в Европарламент — 2024
 
 
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