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В Кремле осудили снятие США запрета на поставки оружия "Азову"* - РИА Новости, 11.06.2024
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12:19 11.06.2024 (обновлено: 13:22 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/peskov-1952144280.html
В Кремле осудили снятие США запрета на поставки оружия "Азову"*
В Кремле осудили снятие США запрета на поставки оружия "Азову"* - РИА Новости, 11.06.2024
В Кремле осудили снятие США запрета на поставки оружия "Азову"*
В Кремле крайне негативно относятся к решению США снять запрет на поставки вооружений батальону "Азов"*, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T12:19
2024-06-11T13:22
в мире
сша
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Кремле крайне негативно относятся к решению США снять запрет на поставки вооружений батальону "Азов"*, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Такая внезапная смена позиции Вашингтона говорит о том, что они ничем не гнушаются в своих попытках подавить Россию, используя, естественно, Украину, украинский народ в качестве инструмента в своих руках", — сказал представитель Кремля.Он напомнил, что речь идет об "ультранационалистическом вооруженном подразделении".Готовность Вашингтона заигрывать с неонацистами подтверждает актуальность опасений России в связи "с тенденцией к ползучему &lt;...&gt; распространению" этих идей в мире, заключил Песков.О том, что американская администрация сняла запрет на поставки оружия "Азову"*, написала газета The Washington Post со ссылкой на Госдепартамент.Издание сообщило, что это формирование "прошло проверку на соответствие критериям закона Лихи", который запрещает оказывать военную помощь зарубежным подразделениям, уличенным в тяжких нарушениях прав человека. В Госдепе заявили, что не нашли этому "никаких свидетельств". Его представитель отказался сказать, когда сняли запрет и получили ли боевики "Азова"* американское оружие.В США действовал запрет на предоставление помощи "Азову"* в силу его нацистской идеологии, но уже в прошлом году The Washington Post цитировал источник в Госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта. Конгрессмен Пол Госар тогда же говорил, что запрет оказался размыт после того, как боевиков "Азова"* включили в вооруженные силы и Национальную гвардию Украины, а также создали с их участием обособленные вооруженные формирования.Верховный суд России признал "Азов"* террористической организацией и запретил его деятельность. Согласно заключению экспертов, идеология нацбата включает "экстремальный биологический расизм", планы по правовой сегрегации других рас, отрицание демократии, морали и международного права. По их словам, представители "Азова"* нападали на представителей нацменьшинств, политических оппонентов, запугивали русскоязычных жителей Украины, похищали и пытали жителей Донбасса, а также причастны к многочисленным военным преступлениям. * Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20240611/lavtiya-1952143693.html
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в мире, сша, россия, дмитрий песков
В мире, США, Россия, Дмитрий Песков
В Кремле осудили снятие США запрета на поставки оружия "Азову"*

В Кремле негативно относятся к снятию США запрета на поставки оружия "Азову"

© AFP 2024 / ANATOLII BOYKOБойцы националистического батальона "Азов"* в Мариуполе
Бойцы националистического батальона Азов* в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AFP 2024 / ANATOLII BOYKO
Бойцы националистического батальона "Азов"* в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Кремле крайне негативно относятся к решению США снять запрет на поставки вооружений батальону "Азов"*, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Такая внезапная смена позиции Вашингтона говорит о том, что они ничем не гнушаются в своих попытках подавить Россию, используя, естественно, Украину, украинский народ в качестве инструмента в своих руках", — сказал представитель Кремля.
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Он напомнил, что речь идет об "ультранационалистическом вооруженном подразделении".
Готовность Вашингтона заигрывать с неонацистами подтверждает актуальность опасений России в связи "с тенденцией к ползучему <...> распространению" этих идей в мире, заключил Песков.
О том, что американская администрация сняла запрет на поставки оружия "Азову"*, написала газета The Washington Post со ссылкой на Госдепартамент.
Издание сообщило, что это формирование "прошло проверку на соответствие критериям закона Лихи", который запрещает оказывать военную помощь зарубежным подразделениям, уличенным в тяжких нарушениях прав человека. В Госдепе заявили, что не нашли этому "никаких свидетельств". Его представитель отказался сказать, когда сняли запрет и получили ли боевики "Азова"* американское оружие.
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В США действовал запрет на предоставление помощи "Азову"* в силу его нацистской идеологии, но уже в прошлом году The Washington Post цитировал источник в Госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта. Конгрессмен Пол Госар тогда же говорил, что запрет оказался размыт после того, как боевиков "Азова"* включили в вооруженные силы и Национальную гвардию Украины, а также создали с их участием обособленные вооруженные формирования.
Верховный суд России признал "Азов"* террористической организацией и запретил его деятельность. Согласно заключению экспертов, идеология нацбата включает "экстремальный биологический расизм", планы по правовой сегрегации других рас, отрицание демократии, морали и международного права. По их словам, представители "Азова"* нападали на представителей нацменьшинств, политических оппонентов, запугивали русскоязычных жителей Украины, похищали и пытали жителей Донбасса, а также причастны к многочисленным военным преступлениям.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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