https://ria.ru/20240611/peskov-1952144280.html

В Кремле осудили снятие США запрета на поставки оружия "Азову"*

В Кремле осудили снятие США запрета на поставки оружия "Азову"* - РИА Новости, 11.06.2024

В Кремле осудили снятие США запрета на поставки оружия "Азову"*

В Кремле крайне негативно относятся к решению США снять запрет на поставки вооружений батальону "Азов"*, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T12:19

2024-06-11T12:19

2024-06-11T13:22

в мире

сша

россия

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1c/1886976593_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_46c01181cf9b5056c0464de53bd25523.jpg

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. В Кремле крайне негативно относятся к решению США снять запрет на поставки вооружений батальону "Азов"*, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Такая внезапная смена позиции Вашингтона говорит о том, что они ничем не гнушаются в своих попытках подавить Россию, используя, естественно, Украину, украинский народ в качестве инструмента в своих руках", — сказал представитель Кремля.Он напомнил, что речь идет об "ультранационалистическом вооруженном подразделении".Готовность Вашингтона заигрывать с неонацистами подтверждает актуальность опасений России в связи "с тенденцией к ползучему <...> распространению" этих идей в мире, заключил Песков.О том, что американская администрация сняла запрет на поставки оружия "Азову"*, написала газета The Washington Post со ссылкой на Госдепартамент.Издание сообщило, что это формирование "прошло проверку на соответствие критериям закона Лихи", который запрещает оказывать военную помощь зарубежным подразделениям, уличенным в тяжких нарушениях прав человека. В Госдепе заявили, что не нашли этому "никаких свидетельств". Его представитель отказался сказать, когда сняли запрет и получили ли боевики "Азова"* американское оружие.В США действовал запрет на предоставление помощи "Азову"* в силу его нацистской идеологии, но уже в прошлом году The Washington Post цитировал источник в Госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта. Конгрессмен Пол Госар тогда же говорил, что запрет оказался размыт после того, как боевиков "Азова"* включили в вооруженные силы и Национальную гвардию Украины, а также создали с их участием обособленные вооруженные формирования.Верховный суд России признал "Азов"* террористической организацией и запретил его деятельность. Согласно заключению экспертов, идеология нацбата включает "экстремальный биологический расизм", планы по правовой сегрегации других рас, отрицание демократии, морали и международного права. По их словам, представители "Азова"* нападали на представителей нацменьшинств, политических оппонентов, запугивали русскоязычных жителей Украины, похищали и пытали жителей Донбасса, а также причастны к многочисленным военным преступлениям. * Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240611/lavtiya-1952143693.html

https://ria.ru/20240508/ravvin-1944719244.html

https://ria.ru/20240510/grabezhi-1945159565.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, россия, дмитрий песков