https://ria.ru/20240611/peskov-1952143234.html

В Кремле прокомментировали снижение позиций партии Макрона

В Кремле прокомментировали снижение позиций партии Макрона - РИА Новости, 11.06.2024

В Кремле прокомментировали снижение позиций партии Макрона

Партия президента Франции Эммануэля Макрона стремительно теряет свои позиции, по всей видимости, французам что-то не нравится, заявил пресс-секретарь президента РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T12:16

2024-06-11T12:16

2024-06-11T12:16

в мире

франция

россия

эммануэль макрон

дмитрий песков

европарламент

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Партия президента Франции Эммануэля Макрона стремительно теряет свои позиции, по всей видимости, французам что-то не нравится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы видим определенные тенденции. Да, партия Макрона более чем в два раза набрала меньше голосов, чем правый альянс. Партия Макрона стремительно теряет свои позиции. По всей видимости, это говорит о том, что французам что-то не нравится", - сказал Песков журналистам. На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции крайне правая партия "Национальное объединение" (RN) более чем в два раза опередила коалицию сторонников Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля. По итогам парламентских выборов в июне 2022 года, когда Макрон был переизбран президентом на второй срок, его коалиция не получила абсолютного большинства в парламенте.

https://ria.ru/20240609/france-1951832938.html

https://ria.ru/20240610/makron-1951950536.html

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в мире, франция, россия, эммануэль макрон, дмитрий песков, европарламент