https://ria.ru/20240611/peskov-1952141837.html
В Кремле отметили неизменную силу духа и героизм российских военных
В Кремле отметили неизменную силу духа и героизм российских военных - РИА Новости, 11.06.2024
В Кремле отметили неизменную силу духа и героизм российских военных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил неизменную силу духа и героизм российских военных, подчеркнув, что так будет всегда. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T12:12
2024-06-11T12:12
2024-06-11T12:12
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил неизменную силу духа и героизм российских военных, подчеркнув, что так будет всегда. "Наши военные всегда были сильны духом, всегда были способны на героические поступки. Так было всегда и так будет всегда", - сказал Песков журналистам.
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россия, дмитрий песков
В Кремле отметили неизменную силу духа и героизм российских военных
Песков: российские военные всегда были сильными духом героями