https://ria.ru/20240611/peskov-1952141837.html

В Кремле отметили неизменную силу духа и героизм российских военных

В Кремле отметили неизменную силу духа и героизм российских военных - РИА Новости, 11.06.2024

В Кремле отметили неизменную силу духа и героизм российских военных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил неизменную силу духа и героизм российских военных, подчеркнув, что так будет всегда. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T12:12

2024-06-11T12:12

2024-06-11T12:12

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил неизменную силу духа и героизм российских военных, подчеркнув, что так будет всегда. "Наши военные всегда были сильны духом, всегда были способны на героические поступки. Так было всегда и так будет всегда", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240611/energodar-1952139190.html

россия

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россия, дмитрий песков