https://ria.ru/20240611/pedofiliya-1952202364.html

Гендиректора комбината в Челябинске заподозрили в педофилии

Гендиректора комбината в Челябинске заподозрили в педофилии - РИА Новости, 11.06.2024

Гендиректора комбината в Челябинске заподозрили в педофилии

В Челябинске директора предприятия задержали по подозрению в растлении несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T15:38

2024-06-11T15:38

2024-06-11T16:32

челябинск

челябинский электрометаллургический комбинат

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 11 июн — РИА Новости. В Челябинске директора предприятия задержали по подозрению в растлении несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК России по региону."Возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. Директор задержан", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.Источник РИА Новости в правоохранительных органах, в свою очередь, сообщил, что речь идет, предположительно, о Павле Ходоровском. По данным на сайте Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), он занимает должность гендиректора предприятия с 2001 года.

https://ria.ru/20240607/chita-1951313696.html

https://ria.ru/20240607/buryatiya-1951400951.html

челябинск

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челябинск, челябинский электрометаллургический комбинат, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область