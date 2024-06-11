https://ria.ru/20240611/pedofiliya-1952202364.html
Гендиректора комбината в Челябинске заподозрили в педофилии
Гендиректора комбината в Челябинске заподозрили в педофилии - РИА Новости, 11.06.2024
Гендиректора комбината в Челябинске заподозрили в педофилии
В Челябинске директора предприятия задержали по подозрению в растлении несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T15:38
2024-06-11T15:38
2024-06-11T16:32
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 июн — РИА Новости. В Челябинске директора предприятия задержали по подозрению в растлении несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК России по региону."Возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности. Директор задержан", — говорится в заявлении.Как уточнили в ведомстве, сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.Источник РИА Новости в правоохранительных органах, в свою очередь, сообщил, что речь идет, предположительно, о Павле Ходоровском. По данным на сайте Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), он занимает должность гендиректора предприятия с 2001 года.
https://ria.ru/20240607/chita-1951313696.html
https://ria.ru/20240607/buryatiya-1951400951.html
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челябинск, челябинский электрометаллургический комбинат, происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), свердловская область
Челябинск, Челябинский электрометаллургический комбинат, Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Свердловская область
Гендиректора комбината в Челябинске заподозрили в педофилии
В Челябинске директора предприятия заподозрили в растлении несовершеннолетних