https://ria.ru/20240611/pavodok-1952087093.html

На Чукотке паводковые воды размыли участок дороги

На Чукотке паводковые воды размыли участок дороги - РИА Новости, 11.06.2024

На Чукотке паводковые воды размыли участок дороги

Паводковые воды размыли участок дороги Лаврентия – Лорино в Чукотском районе Чукотки, сообщает администрация муниципалитета. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T03:24

2024-06-11T03:24

2024-06-11T03:24

происшествия

чукотский район

чукотка

наводнения в россии — 2024

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ВЛАДИВОСТОК, 11 июн – РИА Новости. Паводковые воды размыли участок дороги Лаврентия – Лорино в Чукотском районе Чукотки, сообщает администрация муниципалитета. "На 27 километре автодороги Лаврентия – Лорино, в районе ручья "Каменушка", в результате ночных перепадов температуры до минусовых значений и большого количества талой воды образовавшаяся снежная "шуга" забила водопропускную трубу, и талая вода пошла поверх дорожной насыпи, размыв участок дорожного полотна", - говорится в сообщении. Утром вторника для ликвидации последствий размыва на участок выехало четыре самосвала, водовозка и два погрузчика, идут восстановительные работы.

https://ria.ru/20240610/pavodok-1951932134.html

чукотский район

чукотка

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происшествия, чукотский район, чукотка, наводнения в россии — 2024