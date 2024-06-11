https://ria.ru/20240611/pavodok-1952087093.html
На Чукотке паводковые воды размыли участок дороги
На Чукотке паводковые воды размыли участок дороги - РИА Новости, 11.06.2024
На Чукотке паводковые воды размыли участок дороги
Паводковые воды размыли участок дороги Лаврентия – Лорино в Чукотском районе Чукотки, сообщает администрация муниципалитета. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T03:24
2024-06-11T03:24
2024-06-11T03:24
происшествия
чукотский район
чукотка
наводнения в россии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941112601_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_8fe7712e9c188571f85f756460a86923.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 11 июн – РИА Новости. Паводковые воды размыли участок дороги Лаврентия – Лорино в Чукотском районе Чукотки, сообщает администрация муниципалитета. "На 27 километре автодороги Лаврентия – Лорино, в районе ручья "Каменушка", в результате ночных перепадов температуры до минусовых значений и большого количества талой воды образовавшаяся снежная "шуга" забила водопропускную трубу, и талая вода пошла поверх дорожной насыпи, размыв участок дорожного полотна", - говорится в сообщении. Утром вторника для ликвидации последствий размыва на участок выехало четыре самосвала, водовозка и два погрузчика, идут восстановительные работы.
https://ria.ru/20240610/pavodok-1951932134.html
чукотский район
чукотка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941112601_157:0:1174:763_1920x0_80_0_0_ede0509c969339ed67783d1127bd5e9b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, чукотский район, чукотка, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Чукотский район, Чукотка, Наводнения в России — 2024
На Чукотке паводковые воды размыли участок дороги
На Чукотке паводковые воды размыли участок дороги Лаврентия — Лорино
ВЛАДИВОСТОК, 11 июн – РИА Новости. Паводковые воды размыли участок дороги Лаврентия – Лорино в Чукотском районе Чукотки, сообщает администрация муниципалитета.
"На 27 километре автодороги Лаврентия – Лорино, в районе ручья "Каменушка", в результате ночных перепадов температуры до минусовых значений и большого количества талой воды образовавшаяся снежная "шуга" забила водопропускную трубу, и талая вода пошла поверх дорожной насыпи, размыв участок дорожного полотна", - говорится в сообщении.
Утром вторника для ликвидации последствий размыва на участок выехало четыре самосвала, водовозка и два погрузчика, идут восстановительные работы.