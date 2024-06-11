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На Чукотке паводковые воды размыли участок дороги - РИА Новости, 11.06.2024
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03:24 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/pavodok-1952087093.html
На Чукотке паводковые воды размыли участок дороги
На Чукотке паводковые воды размыли участок дороги - РИА Новости, 11.06.2024
На Чукотке паводковые воды размыли участок дороги
Паводковые воды размыли участок дороги Лаврентия – Лорино в Чукотском районе Чукотки, сообщает администрация муниципалитета. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T03:24
2024-06-11T03:24
происшествия
чукотский район
чукотка
наводнения в россии — 2024
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ВЛАДИВОСТОК, 11 июн – РИА Новости. Паводковые воды размыли участок дороги Лаврентия – Лорино в Чукотском районе Чукотки, сообщает администрация муниципалитета. "На 27 километре автодороги Лаврентия – Лорино, в районе ручья "Каменушка", в результате ночных перепадов температуры до минусовых значений и большого количества талой воды образовавшаяся снежная "шуга" забила водопропускную трубу, и талая вода пошла поверх дорожной насыпи, размыв участок дорожного полотна", - говорится в сообщении. Утром вторника для ликвидации последствий размыва на участок выехало четыре самосвала, водовозка и два погрузчика, идут восстановительные работы.
https://ria.ru/20240610/pavodok-1951932134.html
чукотский район
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происшествия, чукотский район, чукотка, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Чукотский район, Чукотка, Наводнения в России — 2024
На Чукотке паводковые воды размыли участок дороги

На Чукотке паводковые воды размыли участок дороги Лаврентия — Лорино

© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской областиПаводок на дороге
Паводок на дороге - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской области
Паводок на дороге. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 июн – РИА Новости. Паводковые воды размыли участок дороги Лаврентия – Лорино в Чукотском районе Чукотки, сообщает администрация муниципалитета.
"На 27 километре автодороги Лаврентия – Лорино, в районе ручья "Каменушка", в результате ночных перепадов температуры до минусовых значений и большого количества талой воды образовавшаяся снежная "шуга" забила водопропускную трубу, и талая вода пошла поверх дорожной насыпи, размыв участок дорожного полотна", - говорится в сообщении.
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Утром вторника для ликвидации последствий размыва на участок выехало четыре самосвала, водовозка и два погрузчика, идут восстановительные работы.
 
ПроисшествияЧукотский районЧукоткаНаводнения в России — 2024
 
 
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