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Патрушев остался в составе Совбеза России
Патрушев остался в составе Совбеза России - РИА Новости, 11.06.2024
Патрушев остался в составе Совбеза России
Президент России Владимир Путин оставил своего помощник Николая Патрушева в составе Совета безопасности РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T23:08
2024-06-11T23:08
2024-06-11T23:18
политика
россия
владимир путин
николай патрушев
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оставил своего помощник Николая Патрушева в составе Совета безопасности РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Внести в состав Совета безопасности РФ, утвержденный указом президента России от 25 мая 2012 года № 715 "Об утверждении состава Совета Безопасности Российской Федерации"; наименование наименование должности Патрушева Н.П. изложить в следующей редакции: "помощник президента Российской Федерации", - говорится в тексте указа.
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политика, россия, владимир путин, николай патрушев
Политика, Россия, Владимир Путин, Николай Патрушев
Патрушев остался в составе Совбеза России
Патрушев по указу Путина остался в составе Совбеза России