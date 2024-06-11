https://ria.ru/20240611/patrushev-1952296884.html

Патрушев остался в составе Совбеза России

Патрушев остался в составе Совбеза России - РИА Новости, 11.06.2024

Патрушев остался в составе Совбеза России

Президент России Владимир Путин оставил своего помощник Николая Патрушева в составе Совета безопасности РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T23:08

2024-06-11T23:08

2024-06-11T23:18

политика

россия

владимир путин

николай патрушев

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оставил своего помощник Николая Патрушева в составе Совета безопасности РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Внести в состав Совета безопасности РФ, утвержденный указом президента России от 25 мая 2012 года № 715 "Об утверждении состава Совета Безопасности Российской Федерации"; наименование наименование должности Патрушева Н.П. изложить в следующей редакции: "помощник президента Российской Федерации", - говорится в тексте указа.

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политика, россия, владимир путин, николай патрушев