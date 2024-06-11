Рейтинг@Mail.ru
Патрушев остался в составе Совбеза России - РИА Новости, 11.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:08 11.06.2024 (обновлено: 23:18 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/patrushev-1952296884.html
Патрушев остался в составе Совбеза России
Патрушев остался в составе Совбеза России - РИА Новости, 11.06.2024
Патрушев остался в составе Совбеза России
Президент России Владимир Путин оставил своего помощник Николая Патрушева в составе Совета безопасности РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T23:08
2024-06-11T23:18
политика
россия
владимир путин
николай патрушев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945799244_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_2488407ace68e597a56f2f8ebf546dd2.jpg
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оставил своего помощник Николая Патрушева в составе Совета безопасности РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов."Внести в состав Совета безопасности РФ, утвержденный указом президента России от 25 мая 2012 года № 715 "Об утверждении состава Совета Безопасности Российской Федерации"; наименование наименование должности Патрушева Н.П. изложить в следующей редакции: "помощник президента Российской Федерации", - говорится в тексте указа.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945799244_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c2f43bf0662b7599caa7d1246af03078.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, николай патрушев
Политика, Россия, Владимир Путин, Николай Патрушев
Патрушев остался в составе Совбеза России

Патрушев по указу Путина остался в составе Совбеза России

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНиколай Патрушев
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Николай Патрушев . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин оставил своего помощник Николая Патрушева в составе Совета безопасности РФ, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Внести в состав Совета безопасности РФ, утвержденный указом президента России от 25 мая 2012 года № 715 "Об утверждении состава Совета Безопасности Российской Федерации"; наименование наименование должности Патрушева Н.П. изложить в следующей редакции: "помощник президента Российской Федерации", - говорится в тексте указа.
Новый состав правительства России
13 мая, 15:48
Инфографика
Новый состав правительства РоссииПосмотреть
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинНиколай Патрушев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала