https://ria.ru/20240611/panika-1952262648.html
"Едет в Москву". Стало известно о панике Вашингтона из-за новой угрозы
"Едет в Москву". Стало известно о панике Вашингтона из-за новой угрозы - РИА Новости, 11.06.2024
"Едет в Москву". Стало известно о панике Вашингтона из-за новой угрозы
Соединенные Штаты опасаются роста влияния БРИКС на международной арене, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T19:02
2024-06-11T19:02
2024-06-11T19:23
в мире
вашингтон (штат)
брикс
g7
владимир путин
сша
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950281267_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f7740254f0eed49a1c78fa869075547.jpg
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты опасаются роста влияния БРИКС на международной арене, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Экономика у БРИКС больше, чем у США и их союзников. Вот проблема, к которой я постоянно возвращаюсь. В Вашингтоне, конечно, это своего рода паника до уровня невротического состояния тревоги", — отметил он.По словам экономиста, теперь Белый дом не может так легко добиваться желаемого результата, как раньше по щелчку пальца. Соединенные Штаты оказались в изоляции даже по таким вопросам, как Израиль и Палестина, добавил Сакс."Король Бахрейна едет в Москву, он едет в Пекин — вот как выглядит реальная жизнь", — резюмировал эксперт.Ранее на прошлой неделе президент России Владимир Путин сказал, что общий ВВП стран — участниц БРИКС сегодня больше суммарного ВВП "Большой семерки" (G7). Российский лидер добавил, что эта тенденция лишь усиливается.
https://ria.ru/20240611/ritter-1952197038.html
https://ria.ru/20240611/niger-1952095287.html
вашингтон (штат)
сша
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950281267_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fabe8baf5a201809c5f96d65e7d5d97c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), брикс, g7, владимир путин, сша, израиль
В мире, Вашингтон (штат), БРИКС, G7, Владимир Путин, США, Израиль
"Едет в Москву". Стало известно о панике Вашингтона из-за новой угрозы
Сакс: Вашингтон в панике из-за роста влияния БРИКС