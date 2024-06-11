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"Едет в Москву". Стало известно о панике Вашингтона из-за новой угрозы - РИА Новости, 11.06.2024
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19:02 11.06.2024 (обновлено: 19:23 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/panika-1952262648.html
"Едет в Москву". Стало известно о панике Вашингтона из-за новой угрозы
"Едет в Москву". Стало известно о панике Вашингтона из-за новой угрозы - РИА Новости, 11.06.2024
"Едет в Москву". Стало известно о панике Вашингтона из-за новой угрозы
Соединенные Штаты опасаются роста влияния БРИКС на международной арене, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T19:02
2024-06-11T19:23
в мире
вашингтон (штат)
брикс
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты опасаются роста влияния БРИКС на международной арене, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Экономика у БРИКС больше, чем у США и их союзников. Вот проблема, к которой я постоянно возвращаюсь. В Вашингтоне, конечно, это своего рода паника до уровня невротического состояния тревоги", — отметил он.По словам экономиста, теперь Белый дом не может так легко добиваться желаемого результата, как раньше по щелчку пальца. Соединенные Штаты оказались в изоляции даже по таким вопросам, как Израиль и Палестина, добавил Сакс."Король Бахрейна едет в Москву, он едет в Пекин — вот как выглядит реальная жизнь", — резюмировал эксперт.Ранее на прошлой неделе президент России Владимир Путин сказал, что общий ВВП стран — участниц БРИКС сегодня больше суммарного ВВП "Большой семерки" (G7). Российский лидер добавил, что эта тенденция лишь усиливается.
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в мире, вашингтон (штат), брикс, g7, владимир путин, сша, израиль
В мире, Вашингтон (штат), БРИКС, G7, Владимир Путин, США, Израиль
"Едет в Москву". Стало известно о панике Вашингтона из-за новой угрозы

Сакс: Вашингтон в панике из-за роста влияния БРИКС

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты опасаются роста влияния БРИКС на международной арене, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Экономика у БРИКС больше, чем у США и их союзников. Вот проблема, к которой я постоянно возвращаюсь. В Вашингтоне, конечно, это своего рода паника до уровня невротического состояния тревоги", — отметил он.
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По словам экономиста, теперь Белый дом не может так легко добиваться желаемого результата, как раньше по щелчку пальца. Соединенные Штаты оказались в изоляции даже по таким вопросам, как Израиль и Палестина, добавил Сакс.
"Король Бахрейна едет в Москву, он едет в Пекин — вот как выглядит реальная жизнь", — резюмировал эксперт.
Ранее на прошлой неделе президент России Владимир Путин сказал, что общий ВВП стран — участниц БРИКС сегодня больше суммарного ВВП "Большой семерки" (G7). Российский лидер добавил, что эта тенденция лишь усиливается.
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В миреВашингтон (штат)БРИКСG7Владимир ПутинСШАИзраиль
 
 
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