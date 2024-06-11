https://ria.ru/20240611/padenie-1952293301.html
Житель Стерлитамака упал с высотки, но смог подняться и пойти
Житель Стерлитамака упал с высотки, но смог подняться и пойти - РИА Новости, 11.06.2024
Житель Стерлитамака упал с высотки, но смог подняться и пойти
Врачи оказали помощь мужчине, который упал с высоты многоэтажки, смог подняться и пройти в башкирском Стерлитамаке, сообщили РИА Новости в минздраве региона. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T22:29
2024-06-11T22:29
2024-06-11T22:29
происшествия
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УФА, 11 июн - РИА Новости. Врачи оказали помощь мужчине, который упал с высоты многоэтажки, смог подняться и пройти в башкирском Стерлитамаке, сообщили РИА Новости в минздраве региона. Момент падения человека с высоты попал на камеру видеонаблюдения компании "Уфанет", установленной во входной группе многоэтажки. На кадрах сначала слышно, что мужчина упал с высоты на козырек подъезда, а затем видно, как он вывалился с козырька на асфальт. Прохожая женщина спрашивает, живой ли он и просит очевидцев вызвать скорую помощь. В этот момент упавший начинает шевелиться, встаёт, шатаясь делает несколько шагов и садится на корточки. В соцсетях сообщают, что инцидент произошёл в Стерлитамаке. "Врачи оказали помощь и отпустили домой", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе минздрава Башкирии. Ранее подобный случай произошёл в соседнем городе Салават, где мужчина упал с высотки на скамейку, громко прорычав поднялся на ноги и ушёл.
https://ria.ru/20240602/skalodrom-1949993172.html
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происшествия, салават, стерлитамак
Происшествия, Салават, Стерлитамак
Житель Стерлитамака упал с высотки, но смог подняться и пойти
Минздрав: житель Стерлитамака упал с высотки, но смог подняться и пойти
УФА, 11 июн - РИА Новости. Врачи оказали помощь мужчине, который упал с высоты многоэтажки, смог подняться и пройти в башкирском Стерлитамаке, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Момент падения человека с высоты попал на камеру видеонаблюдения компании "Уфанет", установленной во входной группе многоэтажки. На кадрах сначала слышно, что мужчина упал с высоты на козырек подъезда, а затем видно, как он вывалился с козырька на асфальт. Прохожая женщина спрашивает, живой ли он и просит очевидцев вызвать скорую помощь. В этот момент упавший начинает шевелиться, встаёт, шатаясь делает несколько шагов и садится на корточки.
В соцсетях сообщают, что инцидент произошёл в Стерлитамаке.
"Врачи оказали помощь и отпустили домой", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе минздрава Башкирии.
Ранее подобный случай произошёл в соседнем городе Салават
, где мужчина упал с высотки на скамейку, громко прорычав поднялся на ноги и ушёл.