https://ria.ru/20240611/padenie-1952293301.html

Житель Стерлитамака упал с высотки, но смог подняться и пойти

Житель Стерлитамака упал с высотки, но смог подняться и пойти - РИА Новости, 11.06.2024

Житель Стерлитамака упал с высотки, но смог подняться и пойти

Врачи оказали помощь мужчине, который упал с высоты многоэтажки, смог подняться и пройти в башкирском Стерлитамаке, сообщили РИА Новости в минздраве региона. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T22:29

2024-06-11T22:29

2024-06-11T22:29

происшествия

салават

стерлитамак

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УФА, 11 июн - РИА Новости. Врачи оказали помощь мужчине, который упал с высоты многоэтажки, смог подняться и пройти в башкирском Стерлитамаке, сообщили РИА Новости в минздраве региона. Момент падения человека с высоты попал на камеру видеонаблюдения компании "Уфанет", установленной во входной группе многоэтажки. На кадрах сначала слышно, что мужчина упал с высоты на козырек подъезда, а затем видно, как он вывалился с козырька на асфальт. Прохожая женщина спрашивает, живой ли он и просит очевидцев вызвать скорую помощь. В этот момент упавший начинает шевелиться, встаёт, шатаясь делает несколько шагов и садится на корточки. В соцсетях сообщают, что инцидент произошёл в Стерлитамаке. "Врачи оказали помощь и отпустили домой", - прокомментировали РИА Новости в пресс-службе минздрава Башкирии. Ранее подобный случай произошёл в соседнем городе Салават, где мужчина упал с высотки на скамейку, громко прорычав поднялся на ноги и ушёл.

https://ria.ru/20240602/skalodrom-1949993172.html

https://ria.ru/20240527/shkolnitsa-1948767696.html

салават

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происшествия, салават, стерлитамак