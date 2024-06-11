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В Москве за пару часов выпало около 30 процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 11.06.2024
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18:43 11.06.2024 (обновлено: 18:49 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/osadki-1952257130.html
В Москве за пару часов выпало около 30 процентов месячной нормы осадков
В Москве за пару часов выпало около 30 процентов месячной нормы осадков - РИА Новости, 11.06.2024
В Москве за пару часов выпало около 30 процентов месячной нормы осадков
В московском регионе за пару часов во вторник местами выпало около 30% от месячной нормы, за 1 час выпало 15 миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T18:43
2024-06-11T18:49
общество
евгений тишковец
экология в россии
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В московском регионе за пару часов во вторник местами выпало около 30% от месячной нормы, за 1 час выпало 15 миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В столичном районе за пару часов местами выпало около 30% от месячной нормы, до 26 миллиметров в районе Подольска", - написал синоптик в своем Telegram-канале.По его словам, за 1 час выпало 15 миллиметров осадков."За последние 12 часов в Москве на ВДНХ выпало 5 миллиметров. В Горках Ленинских 12 миллиметров, Талдоме 13 миллиметров, Железнодорожном 14 миллиметров", - уточнил позже Тишковец.
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общество, евгений тишковец, экология в россии
Общество, Евгений Тишковец, Экология в России
В Москве за пару часов выпало около 30 процентов месячной нормы осадков

Синоптик Тишковец: в Москве за пару часов выпало около 30% от месячной нормы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкМужчина во время дождя в Москве
Мужчина во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Мужчина во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. В московском регионе за пару часов во вторник местами выпало около 30% от месячной нормы, за 1 час выпало 15 миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В столичном районе за пару часов местами выпало около 30% от месячной нормы, до 26 миллиметров в районе Подольска", - написал синоптик в своем Telegram-канале.
По его словам, за 1 час выпало 15 миллиметров осадков.
"За последние 12 часов в Москве на ВДНХ выпало 5 миллиметров. В Горках Ленинских 12 миллиметров, Талдоме 13 миллиметров, Железнодорожном 14 миллиметров", - уточнил позже Тишковец.
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