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В Москве за ночь выпало до 20% месячной нормы осадков - РИА Новости, 11.06.2024
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14:51 11.06.2024
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В Москве за ночь выпало до 20% месячной нормы осадков
В Москве за ночь выпало до 20% месячной нормы осадков - РИА Новости, 11.06.2024
В Москве за ночь выпало до 20% месячной нормы осадков
До 20% месячной нормы осадков выпало в столице за прошедшую ночь, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T14:51
2024-06-11T14:51
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экология в россии
москва
осадки
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городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. До 20% месячной нормы осадков выпало в столице за прошедшую ночь, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "До 20% месячной нормы осадков выпало в столице за прошедшую ночь. Наибольшее количество осадков зафиксировано в САО, 15 миллиметров, ЦАО, 13 миллиметров, ЮЗАО, 12 миллиметров. Интенсивные осадки сохранятся сегодня и завтра. За двое суток может выпасть свыше 80% месячной нормы. Сегодня сильный дождь может сопровождаться грозой, градом, усилением порывов ветра до 18 метров в секунду", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что необходимо по возможности воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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цао, экология в россии, москва, осадки, погода, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, ЦАО, Экология в России, Москва, осадки, Погода, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы

В Москве за ночь выпало до 20% месячной нормы осадков

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЛюди во время дождя в Москве
Люди во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. До 20% месячной нормы осадков выпало в столице за прошедшую ночь, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"До 20% месячной нормы осадков выпало в столице за прошедшую ночь. Наибольшее количество осадков зафиксировано в САО, 15 миллиметров, ЦАО, 13 миллиметров, ЮЗАО, 12 миллиметров. Интенсивные осадки сохранятся сегодня и завтра. За двое суток может выпасть свыше 80% месячной нормы. Сегодня сильный дождь может сопровождаться грозой, градом, усилением порывов ветра до 18 метров в секунду", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что необходимо по возможности воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.
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