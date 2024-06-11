https://ria.ru/20240611/osadki-1952185953.html

В Москве за ночь выпало до 20% месячной нормы осадков

В Москве за ночь выпало до 20% месячной нормы осадков - РИА Новости, 11.06.2024

В Москве за ночь выпало до 20% месячной нормы осадков

До 20% месячной нормы осадков выпало в столице за прошедшую ночь, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T14:51

2024-06-11T14:51

2024-06-11T14:51

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городское хозяйство москвы

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. До 20% месячной нормы осадков выпало в столице за прошедшую ночь, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "До 20% месячной нормы осадков выпало в столице за прошедшую ночь. Наибольшее количество осадков зафиксировано в САО, 15 миллиметров, ЦАО, 13 миллиметров, ЮЗАО, 12 миллиметров. Интенсивные осадки сохранятся сегодня и завтра. За двое суток может выпасть свыше 80% месячной нормы. Сегодня сильный дождь может сопровождаться грозой, градом, усилением порывов ветра до 18 метров в секунду", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что необходимо по возможности воздержаться от пребывания на улице в непогоду. Если это невозможно, быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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Алёна Пава

цао, экология в россии, москва, осадки, погода, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы