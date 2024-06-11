https://ria.ru/20240611/odessa-1952271747.html

Одесса может остаться без скорой помощи, пишут СМИ

Одесса может остаться без скорой помощи, пишут СМИ - РИА Новости, 11.06.2024

Одесса может остаться без скорой помощи, пишут СМИ

Одесса на юге Украины вскоре может остаться без скорой помощи, ее водители массово увольняются из-за страха быть мобилизованными, сообщает издание "Страна". РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T19:55

2024-06-11T19:55

2024-06-11T20:17

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Одесса на юге Украины вскоре может остаться без скорой помощи, ее водители массово увольняются из-за страха быть мобилизованными, сообщает издание "Страна". "Ситуация с бронью сотрудников критическая, у нас ее нет, и делать ее никто не обещает… Водителей у нас недостаточно, они массово увольняются, потому что их никто не бронировал и бронировать не собирается. Машины есть, водителей нет, вскоре встанет вопрос относительно докторов и фельдшеров", - сказал водитель скорой помощи, имя которого не называется, на видео, опубликованном в Telegram-канале издания. По его словам, сотрудники станции, на которой он работает, обслуживают два самых крупных района Одессы – Киевский и Малиновский, это порядка 500 тысяч жителей. "Если всех сотрудников заберут на фронт, станция встанет", - добавил мужчина. Ранее во вторник в Киевском районе Одессы между сотрудниками скорой помощи и представителями военкомата произошла массовая драка. В самом Одесском областном военкомате заявили, что совместно с правоохранительными органами начали проводить по данному факту разбирательство. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240608/mobilizatsiya-1951580754.html

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