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Одесса может остаться без скорой помощи, пишут СМИ - РИА Новости, 11.06.2024
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19:55 11.06.2024 (обновлено: 20:17 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/odessa-1952271747.html
Одесса может остаться без скорой помощи, пишут СМИ
Одесса может остаться без скорой помощи, пишут СМИ - РИА Новости, 11.06.2024
Одесса может остаться без скорой помощи, пишут СМИ
Одесса на юге Украины вскоре может остаться без скорой помощи, ее водители массово увольняются из-за страха быть мобилизованными, сообщает издание "Страна". РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T19:55
2024-06-11T20:17
в мире
одесса
украина
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Одесса на юге Украины вскоре может остаться без скорой помощи, ее водители массово увольняются из-за страха быть мобилизованными, сообщает издание "Страна". "Ситуация с бронью сотрудников критическая, у нас ее нет, и делать ее никто не обещает… Водителей у нас недостаточно, они массово увольняются, потому что их никто не бронировал и бронировать не собирается. Машины есть, водителей нет, вскоре встанет вопрос относительно докторов и фельдшеров", - сказал водитель скорой помощи, имя которого не называется, на видео, опубликованном в Telegram-канале издания. По его словам, сотрудники станции, на которой он работает, обслуживают два самых крупных района Одессы – Киевский и Малиновский, это порядка 500 тысяч жителей. "Если всех сотрудников заберут на фронт, станция встанет", - добавил мужчина. Ранее во вторник в Киевском районе Одессы между сотрудниками скорой помощи и представителями военкомата произошла массовая драка. В самом Одесском областном военкомате заявили, что совместно с правоохранительными органами начали проводить по данному факту разбирательство. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240608/mobilizatsiya-1951580754.html
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в мире, одесса, украина
В мире, Одесса, Украина
Одесса может остаться без скорой помощи, пишут СМИ

"Страна": водители скорой помощи в Одессе массово увольняются, боясь мобилизации

© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль скорой помощи на Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Одесса на юге Украины вскоре может остаться без скорой помощи, ее водители массово увольняются из-за страха быть мобилизованными, сообщает издание "Страна".
"Ситуация с бронью сотрудников критическая, у нас ее нет, и делать ее никто не обещает… Водителей у нас недостаточно, они массово увольняются, потому что их никто не бронировал и бронировать не собирается. Машины есть, водителей нет, вскоре встанет вопрос относительно докторов и фельдшеров", - сказал водитель скорой помощи, имя которого не называется, на видео, опубликованном в Telegram-канале издания.
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По его словам, сотрудники станции, на которой он работает, обслуживают два самых крупных района Одессы – Киевский и Малиновский, это порядка 500 тысяч жителей. "Если всех сотрудников заберут на фронт, станция встанет", - добавил мужчина.
Ранее во вторник в Киевском районе Одессы между сотрудниками скорой помощи и представителями военкомата произошла массовая драка. В самом Одесском областном военкомате заявили, что совместно с правоохранительными органами начали проводить по данному факту разбирательство.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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