Украинские войска обстреляли Донецк
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили 14 снарядов по Петровскому району Донецка
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
ДОНЕЦК, 11 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Петровскому району Донецка и Горловке 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.30 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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Кроме того, ВСУ с 20.00 по 22.35 выпустили 11 снарядов того же калибра по Петровскому району Донецка.
Петровский район расположен на западной окраине, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, последний регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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