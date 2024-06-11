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Источник: ВСУ нанесли по Херсонской области почти 50 ударов за сутки - РИА Новости, 11.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:44 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/obstrel-1952151484.html
Источник: ВСУ нанесли по Херсонской области почти 50 ударов за сутки
Источник: ВСУ нанесли по Херсонской области почти 50 ударов за сутки - РИА Новости, 11.06.2024
Источник: ВСУ нанесли по Херсонской области почти 50 ударов за сутки
Украинская армия за сутки нанесла 48 артиллерийских ударов по 10 населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T12:44
2024-06-11T12:44
специальная военная операция на украине
херсонская область
каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 11 июн - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 48 артиллерийских ударов по 10 населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 24 артиллерийских удара. Еще 24 прилета из ствольной артиллерии со стороны ВСУ было зафиксировано ночью. Обстрелам подверглись 10 населенных пунктов Херсонской области", - сообщил источник. Под обстрелы попали Каховка, Таврийск, Коханы, Любимовка, Старая Збурьевка, Каиры, Корсунка, Новая Каховка, Кардашинка, Днепряны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
каховка
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херсонская область , каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Каховка, Происшествия
Источник: ВСУ нанесли по Херсонской области почти 50 ударов за сутки

ВСУ нанесли 48 артиллерийских ударов по левобережью Херсонской области за сутки

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда
Фрагмент снаряда - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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ГЕНИЧЕСК, 11 июн - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 48 артиллерийских ударов по 10 населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией.
"В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 24 артиллерийских удара. Еще 24 прилета из ствольной артиллерии со стороны ВСУ было зафиксировано ночью. Обстрелам подверглись 10 населенных пунктов Херсонской области", - сообщил источник.
Под обстрелы попали Каховка, Таврийск, Коханы, Любимовка, Старая Збурьевка, Каиры, Корсунка, Новая Каховка, Кардашинка, Днепряны.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьКаховкаПроисшествия
 
 
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