https://ria.ru/20240611/obstrel-1952151484.html

Источник: ВСУ нанесли по Херсонской области почти 50 ударов за сутки

Источник: ВСУ нанесли по Херсонской области почти 50 ударов за сутки - РИА Новости, 11.06.2024

Источник: ВСУ нанесли по Херсонской области почти 50 ударов за сутки

Украинская армия за сутки нанесла 48 артиллерийских ударов по 10 населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T12:44

2024-06-11T12:44

2024-06-11T12:44

специальная военная операция на украине

херсонская область

каховка

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 11 июн - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 48 артиллерийских ударов по 10 населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 24 артиллерийских удара. Еще 24 прилета из ствольной артиллерии со стороны ВСУ было зафиксировано ночью. Обстрелам подверглись 10 населенных пунктов Херсонской области", - сообщил источник. Под обстрелы попали Каховка, Таврийск, Коханы, Любимовка, Старая Збурьевка, Каиры, Корсунка, Новая Каховка, Кардашинка, Днепряны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

каховка

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херсонская область , каховка, происшествия