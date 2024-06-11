https://ria.ru/20240611/obstrel-1952151484.html
Источник: ВСУ нанесли по Херсонской области почти 50 ударов за сутки
Источник: ВСУ нанесли по Херсонской области почти 50 ударов за сутки - РИА Новости, 11.06.2024
Источник: ВСУ нанесли по Херсонской области почти 50 ударов за сутки
Украинская армия за сутки нанесла 48 артиллерийских ударов по 10 населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T12:44
2024-06-11T12:44
2024-06-11T12:44
специальная военная операция на украине
херсонская область
каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 11 июн - РИА Новости. Украинская армия за сутки нанесла 48 артиллерийских ударов по 10 населенным пунктам левобережья Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 24 артиллерийских удара. Еще 24 прилета из ствольной артиллерии со стороны ВСУ было зафиксировано ночью. Обстрелам подверглись 10 населенных пунктов Херсонской области", - сообщил источник. Под обстрелы попали Каховка, Таврийск, Коханы, Любимовка, Старая Збурьевка, Каиры, Корсунка, Новая Каховка, Кардашинка, Днепряны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
каховка
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херсонская область , каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Каховка, Происшествия
Источник: ВСУ нанесли по Херсонской области почти 50 ударов за сутки
ВСУ нанесли 48 артиллерийских ударов по левобережью Херсонской области за сутки