https://ria.ru/20240611/niger-1952095287.html

Американских военных с позором выгнала еще одна страна

Американских военных с позором выгнала еще одна страна - РИА Новости, 11.06.2024

Американских военных с позором выгнала еще одна страна

Власти США официально начали вывод военных из Нигера и обязаны управиться до 15 сентября, как того требуют переходные власти этой африканской страны. Очередное... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T08:00

2024-06-11T08:00

2024-06-11T11:59

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россия

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Власти США официально начали вывод военных из Нигера и обязаны управиться до 15 сентября, как того требуют переходные власти этой африканской страны. Очередное государство так называемого Глобального Юга изгоняет "пентагоновскую военщину" — и она отступает с позором. Не таким, конечно, кромешным, как это было в Афганистане после 20 лет оккупации. И все же достаточно позорно, чтобы напомнить, с чего все началось.Конкретно эта часть истории для США началась традиционно — они предали французов. Они всегда предавали французов в любой непонятной ситуации, а после переворота в Нигере в 2023 году сложилась как раз такая. Новая власть назначила Париж крайним за все несчастья, которые сопутствовали истории Нигера — бывшей колонии Франции, ее военного плацдарма в Западной Африке и, наконец, принципиально важного поставщика ядерного топлива для АЭС. Увернуться от такого клейма было трудно, а с дипломатическими талантами Эммануэля Макрона — немыслимо.Париж потребовал восстановить в должности свергнутого президента Мохаменда Базума, то есть вернуть, как было, а в противном случае угрожал вторжением. Послушав грозный глас Франции, новая власть потребовала от ее военного контингента покинуть насиженные места. Тут-то американцы французов и предали.Макрон надеялся, что давление на Нигер продолжится, что новую власть никто не признает и не будет иметь с ней дел. Но игнорирование интересов Парижа превращается в хорошую международную традицию, а для США это вообще рефлекс.Переговоры в Нигере стали последней важной миссией старого врага России Виктории Нуланд, а может быть, и ее лебединой песней. Она хотела стать госсекретарем, а по своему опыту, "боевым" и профессиональным качествам заслуживала этого больше, чем действующий глава Госдепа Энтони Блинкен. Однако президент США Джо Байден не воспользовался моментом и не стал списывать на госсекретаря внешнеполитические провалы своей администрации, решив оставить старого подхалима у своего древнего тела.Так (если максимально упрощать, то именно так) Нуланд проиграла аппаратную борьбу Блинкену, а в ходе своей высадки в Ниамей, которая предшествовала ее внезапной отставке, ничего по сути добиться не смогла, хотя и не напортачила: по сравнению со многими оставшимися в Госдепе она и впрямь выдающийся профессионал.Главной задачей американцев, ради которой они наплевали на интересы французов, было сохранение двух военных баз: одна — в столичном Ниамее, другая — на севере, в пустыне, неподалеку от верблюжьего рынка. Вторую относительно недавно построили с нуля, вложив многие миллионы, а всего в Нигере было расквартировано 1100 военнослужащих США. Их базовая миссия — обслуживать БПЛА самолетного типа MQ-9 Reaper, способных и на разведку, и на боевые удары. Благодаря скорости до 400 километров в час, подъемной высоте до 13 тысяч метров и возможности находиться в полете более суток, они обеспечивали Пентагону наблюдение за огромной территорией до Средиземного моря.Столь значимый стратегический пункт нельзя было потерять, но его все-таки потеряли, хотя новые власти Нигера американцев от французов отличали хорошо и в базах США проблемы для себя не видели: платите, мол, деньги, не лезьте в наши политические дела, и гостите дальше. Но не лезть в чужие дела американцы, как известно, не умеют, и вскоре их критично взволновали два обстоятельства.Во-первых, место французов постепенно начали занимать хорошо вооруженные люди, говорящие по-русски (судя по всему, как раз после этого Макрон окончательно обозлился на Россию). Новая власть Нигера заинтересована как минимум в военном инструктаже для продолжения борьбы с местными исламистами, племенными сепаратистами и возможными внешними интервентами, однако ее совместные с Москвой проекты в регионе этим, конечно же, не исчерпываются.Во-вторых, лидеры переворота успешно и быстро нашли общий язык с властями Ирана. Слухи о поставках Тегерану урана нигерийцы опровергали, а вот сделку по покупке иранских беспилотников не видели смысла отрицать. Учитывая специфику баз США, это стало для Вашингтона последней каплей.В Ниамей послали новый десант — представителей Госдепа и Пентагона, отвечающих за Африку, — Молли Фи и генерала Майкла Лэнгли. То ли они нигерийцам нахамили, то ли вдругорядь угрожали, то ли слишком многого захотели, но по итогам переговоров переходные власти распространили недружелюбный комментарий в адрес США и все-таки потребовали освободить обе драгоценные базы.Дальнейшая тактика США заключалась в том, чтобы затянуть вывод военных и успеть подготовить для них альтернативную площадку. И дошло до того, что на базу в Ниамее, пусть и в отдаленные корпуса, стали подселять тех самых вооруженных россиян, будто намекая американцам, что пора освобождать и остальные помещения. Это отдельно потрепало нервы командованию, на что оно жаловалось западным СМИ, но к инцидентам не привело, а теперь и не приведет: помещения наконец-то освобождаются, а вслед за этим от американского влияния освобождается целое государство.По ряду заявлений можно сделать вывод, будто наши люди претендуют на использование всей военной инфраструктуры США в Нигере, что нигерийцы против этого не возражают и что на мнение Госдепа всем заинтересованным сторонам наплевать, как прежде на французов. Как бы ни сложилось на самом деле, это останется важным эпизодом нынешнего глобального противостояния, когда противник России был отрезан от значимых ресурсов, будь то уран в случае Франции или стратегически расположенная разведбаза в случае США.Для баз Америки в Африке вообще рождается новая реальность, поскольку с некоторых пор у России нет моральных обязательств не поставлять свое дальнобойное оружие своим друзьям для ударов по по-прежнему многочисленным военным объектам США. Кажется, эту красную линию мы уже проскочили, что в будущем наверняка затронет географию присутствия Пентагона не только лишь в Африке.Постепенно выводить военных из Нигера пускай позорный, но не худший вариант. Поскольку если так пойдет и дальше, из других мест им прямо бежать придется.

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https://ria.ru/20240516/podarok-1946307348.html

https://ria.ru/20240607/bayden-1951204911.html

https://ria.ru/20240604/amerika-1950271369.html

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аналитика, нигер, россия, сша