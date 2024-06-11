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Археологи нашли фрагменты древнего сооружения в Черном море - РИА Новости, 11.06.2024
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Наука
 
03:00 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/nauka-1952062804.html
Археологи нашли фрагменты древнего сооружения в Черном море
Археологи нашли фрагменты древнего сооружения в Черном море - РИА Новости, 11.06.2024
Археологи нашли фрагменты древнего сооружения в Черном море
Остатки сооружения, предположительно средневекового периода, и античные амфоры обнаружили у побережья Абхазии ученые Севастопольского государственного... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T03:00
2024-06-11T03:00
наука
наука
университетская наука
абхазия
сухум
севастополь
российская академия наук
севастопольский государственный университет
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Остатки сооружения, предположительно средневекового периода, и античные амфоры обнаружили у побережья Абхазии ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) в составе международной подводно-археологической экспедиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.С помощью специальной аппаратуры и с привлечением водолазов археологи обследовали места потенциального присутствия объектов культурного наследия на глубине от 1 до 60 метров в акватории городов Гудаута и Сухум (Республика Абхазия) в июне-декабре 2023 года.Наиболее интересная находка, по мнению археологов, была сделана в Сухумской бухте, в устье реки Беслетки, где мог находиться древний город Диоскурия, сообщил кандидат исторических наук, доцент кафедры Севастопольского государственного университета, заведующий Центром крымских исследований Института востоковедения РАН Виктор Лебединский."Ранее, в 1970-1980 годах, здесь была найдена античная стела, которая сегодня находится в Сухумском государственном музее. И в этом же районе на глубине 2,4 метра мы обнаружили остатки кладки полукруглого сооружения. Скорее всего, это башня с пристроенными стенами. Она выполнена из крупной гальки на известковом растворе, в кладке присутствует керамика", — рассказал ученый.Он отметил, что в этом месте, в устье реки, в воде присутствует постоянная взвесь песка и ила. Из-за плохой видимости исследователям было сложно сфотографировать этот объект и создать его план. Работы по детальному обследованию памятника запланированы на 2024-2025 годы.Кроме того, в акватории города Гудаута археологи обнаружили достаточно большое количество сосудов антично-средневекового периодов."Например, на глубине 48-50 метров, на удалении 4,5-5 км от берега была найдена амфора. Скорее всего, она входила в груз корабля, который потерпел кораблекрушение. Мы обследовали большую площадь, чтобы локализовать место крушения и выявить этот археологический объект, который может представлять большую ценность", — заявил Лебединский.По его словам, также в ходе экспедиции с помощью гидролокаторов ученые выявили 11 потенциально интересных подводных объектов, которые планируют обследовать с помощью водолазов в ближайшие годы.Исследование проводилось учеными Института Востоковедения РАН, Севастопольского государственного университета (СевГУ) и Абхазского государственного музея в рамках крупного проекта по изучению истории мореплавания, судостроения и морской торговли в регионе Большого Средиземноморья в древности и средневековье. Результаты были представлены на VIII Международной научной конференции "Исторические, культурные, межнациональные, религиозные и политические связи Крыма со Средиземноморским регионом и странами Востока", которая прошла в Севастополе.
https://ria.ru/20230628/arkheologiya-1880746999.html
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наука, университетская наука, абхазия, сухум, севастополь, российская академия наук, севастопольский государственный университет, история, археология, что не найдешь в учебнике, социальный навигатор, республика крым, россия
Наука, Наука, Университетская наука, Абхазия, Сухум, Севастополь, Российская академия наук, Севастопольский государственный университет, история, Археология, Что не найдешь в учебнике, Социальный навигатор, Республика Крым, Россия

Археологи нашли фрагменты древнего сооружения в Черном море

© Фото : СевГУПлан-схема района проведения исследований в акватории г. Сухум
План-схема района проведения исследований в акватории г. Сухум - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© Фото : СевГУ
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Остатки сооружения, предположительно средневекового периода, и античные амфоры обнаружили у побережья Абхазии ученые Севастопольского государственного университета (СевГУ) в составе международной подводно-археологической экспедиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
С помощью специальной аппаратуры и с привлечением водолазов археологи обследовали места потенциального присутствия объектов культурного наследия на глубине от 1 до 60 метров в акватории городов Гудаута и Сухум (Республика Абхазия) в июне-декабре 2023 года.
Наиболее интересная находка, по мнению археологов, была сделана в Сухумской бухте, в устье реки Беслетки, где мог находиться древний город Диоскурия, сообщил кандидат исторических наук, доцент кафедры Севастопольского государственного университета, заведующий Центром крымских исследований Института востоковедения РАН Виктор Лебединский.
«
"Ранее, в 1970-1980 годах, здесь была найдена античная стела, которая сегодня находится в Сухумском государственном музее. И в этом же районе на глубине 2,4 метра мы обнаружили остатки кладки полукруглого сооружения. Скорее всего, это башня с пристроенными стенами. Она выполнена из крупной гальки на известковом растворе, в кладке присутствует керамика", — рассказал ученый.
Он отметил, что в этом месте, в устье реки, в воде присутствует постоянная взвесь песка и ила. Из-за плохой видимости исследователям было сложно сфотографировать этот объект и создать его план. Работы по детальному обследованию памятника запланированы на 2024-2025 годы.
Кроме того, в акватории города Гудаута археологи обнаружили достаточно большое количество сосудов антично-средневекового периодов.
"Например, на глубине 48-50 метров, на удалении 4,5-5 км от берега была найдена амфора. Скорее всего, она входила в груз корабля, который потерпел кораблекрушение. Мы обследовали большую площадь, чтобы локализовать место крушения и выявить этот археологический объект, который может представлять большую ценность", — заявил Лебединский.
© Фото : СевГУАмфора IV-VI вв., поднятая с морского дна в районе городов Гудаута и Новый Афон
Амфора IV-VI вв., поднятая с морского дна в районе городов Гудаута и Новый Афон - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
© Фото : СевГУ
Амфора IV-VI вв., поднятая с морского дна в районе городов Гудаута и Новый Афон
По его словам, также в ходе экспедиции с помощью гидролокаторов ученые выявили 11 потенциально интересных подводных объектов, которые планируют обследовать с помощью водолазов в ближайшие годы.
Исследование проводилось учеными Института Востоковедения РАН, Севастопольского государственного университета (СевГУ) и Абхазского государственного музея в рамках крупного проекта по изучению истории мореплавания, судостроения и морской торговли в регионе Большого Средиземноморья в древности и средневековье. Результаты были представлены на VIII Международной научной конференции "Исторические, культурные, межнациональные, религиозные и политические связи Крыма со Средиземноморским регионом и странами Востока", которая прошла в Севастополе.
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НаукаНаукаУниверситетская наукаАбхазияСухумСевастопольРоссийская академия наукСевастопольский государственный университетисторияАрхеологияЧто не найдешь в учебникеСоциальный навигаторРеспублика КрымРоссия
 
 
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