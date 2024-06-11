https://ria.ru/20240611/nauka-1952010138.html

В России разработали аппаратуру для проверки элементов двигателей

В России разработали аппаратуру для проверки элементов двигателей - РИА Новости, 11.06.2024

В России разработали аппаратуру для проверки элементов двигателей

Стенд для испытания новых модификаций водяных насосов для отечественных двигателей внутреннего сгорания разработали специалисты ЯГТУ. Стенд представляет собой... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T09:00

2024-06-11T09:00

2024-06-11T09:00

наука

наука

россия

университетская наука

навигатор абитуриента

ярославский государственный технический университет

ярославль

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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Стенд для испытания новых модификаций водяных насосов для отечественных двигателей внутреннего сгорания разработали специалисты ЯГТУ. Стенд представляет собой сложный комплекс систем и позволяет испытывать насосы в требуемых производителями режимах с высокой точностью, рассказали в пресс-службе вуза.Для нормальной работы двигателя внутреннего сгорания необходимо прокачивать жидкость в его системе охлаждения с помощью водяного насоса. Проходя по системе, охлаждающая жидкость отводит тепло от блока и головки цилиндров и рассеивает его в воздух за счет радиатора. Благодаря сложной системе циркуляции и контроля температуры, двигатель работает в оптимальном тепловом режиме.Если водяной насос выходит из строя, то двигатель перегревается и в худшем случае может полностью выйти из строя. В этом случае автомобилю потребуется дорогостоящий ремонт. Поэтому разрабатываемые модели насосов необходимо тестировать в широком диапазоне условий – от рабочих до экстремальных и использовать для этого специальные системы, так называемые "стенды", рассказали специалисты Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ)."Для испытаний насос устанавливают на стенд. К нему подключают привод, который имитирует двигатель, различные патрубки и датчики. Затем оператор, согласно программе испытаний, моделирует разные режимы работы, а компьютерная система непрерывно записывает данные с большого количества датчиков. Специалисты после испытаний анализируют эти данные", – рассказал руководитель проекта, ведущий инженер Центра трансфера технологий Дмитрий Шорохов.Специалисты ЯГТУ разработали стенд для тестирования водяных насосов, способный в более широком диапазоне режимов работы и контролируемых параметров, чем коммерческие аналоги, определять такие характеристики помпы, как давление, расход жидкости, поля температур, надежность и ресурс."Стенд представляет собой не одно устройство, а целый комплекс взаимосвязанных систем. Ключевые узлы (привод, бак подготовки жидкости) спроектированы специально для него. Датчики, расходомеры, клапаны и элементы электроники были рассчитаны и подобраны из серийно производимых. Также в стенде применена специально разработанная электронная система управления и фиксации данных. Сейчас мы приступили непосредственно к изготовлению стенда", – сообщил Шорохов.По его словам, разработка позволит испытывать все модификации насосов дизельных и газовых двигателей одного из крупнейших российских производителей. Комплексная система позволит находить конструктивные и производственные дефекты и в новых моделях насосов, еще не выведенных в серийное производство."Это возможно благодаря особой системе закрепления насоса, большому диапазону угловых скоростей привода, высокоточным и производительным расходомерам, новой конструкции бака подготовки жидкости и точным цифровым датчикам с электронной системой сбора и фиксации данных", – пояснил руководитель проекта.Сегодня научный коллектив ЯГТУ прорабатывает запросы на стендовое оборудование для испытания других узлов и агрегатов автотранспортной техники."Разработка промышленных и учебных стендов для нас одно из наиболее востребованных направлений. Нам доверяют многие крупные предприятия. Вуз многопрофильный: сотрудники имеют компетенции в газо- и гидродинамике, запорной и регулирующей аппаратуре, автоматизации, информационных системах и других областях технических знаний", – рассказал директор Центра трансфера технологий ЯГТУ Илья Басалов.Он добавил, что ключевым преимуществом университета является возможность комплексно решать задачу "под ключ", в том числе используя развитую сеть кооперации с другими вузами и индустриальными партнерами.

https://ria.ru/20231214/nauka-1915058797.html

https://ria.ru/20231018/nauka-1903328851.html

https://ria.ru/20240506/nauka-1943678013.html

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наука, россия, университетская наука, навигатор абитуриента, ярославский государственный технический университет, ярославль