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В России разработали аппаратуру для проверки элементов двигателей - РИА Новости, 11.06.2024
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Наука
 
09:00 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/nauka-1952010138.html
В России разработали аппаратуру для проверки элементов двигателей
В России разработали аппаратуру для проверки элементов двигателей - РИА Новости, 11.06.2024
В России разработали аппаратуру для проверки элементов двигателей
Стенд для испытания новых модификаций водяных насосов для отечественных двигателей внутреннего сгорания разработали специалисты ЯГТУ. Стенд представляет собой... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T09:00
2024-06-11T09:00
наука
наука
россия
университетская наука
навигатор абитуриента
ярославский государственный технический университет
ярославль
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Стенд для испытания новых модификаций водяных насосов для отечественных двигателей внутреннего сгорания разработали специалисты ЯГТУ. Стенд представляет собой сложный комплекс систем и позволяет испытывать насосы в требуемых производителями режимах с высокой точностью, рассказали в пресс-службе вуза.Для нормальной работы двигателя внутреннего сгорания необходимо прокачивать жидкость в его системе охлаждения с помощью водяного насоса. Проходя по системе, охлаждающая жидкость отводит тепло от блока и головки цилиндров и рассеивает его в воздух за счет радиатора. Благодаря сложной системе циркуляции и контроля температуры, двигатель работает в оптимальном тепловом режиме.Если водяной насос выходит из строя, то двигатель перегревается и в худшем случае может полностью выйти из строя. В этом случае автомобилю потребуется дорогостоящий ремонт. Поэтому разрабатываемые модели насосов необходимо тестировать в широком диапазоне условий – от рабочих до экстремальных и использовать для этого специальные системы, так называемые "стенды", рассказали специалисты Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ).&quot;Для испытаний насос устанавливают на стенд. К нему подключают привод, который имитирует двигатель, различные патрубки и датчики. Затем оператор, согласно программе испытаний, моделирует разные режимы работы, а компьютерная система непрерывно записывает данные с большого количества датчиков. Специалисты после испытаний анализируют эти данные&quot;, – рассказал руководитель проекта, ведущий инженер Центра трансфера технологий Дмитрий Шорохов.Специалисты ЯГТУ разработали стенд для тестирования водяных насосов, способный в более широком диапазоне режимов работы и контролируемых параметров, чем коммерческие аналоги, определять такие характеристики помпы, как давление, расход жидкости, поля температур, надежность и ресурс."Стенд представляет собой не одно устройство, а целый комплекс взаимосвязанных систем. Ключевые узлы (привод, бак подготовки жидкости) спроектированы специально для него. Датчики, расходомеры, клапаны и элементы электроники были рассчитаны и подобраны из серийно производимых. Также в стенде применена специально разработанная электронная система управления и фиксации данных. Сейчас мы приступили непосредственно к изготовлению стенда", – сообщил Шорохов.По его словам, разработка позволит испытывать все модификации насосов дизельных и газовых двигателей одного из крупнейших российских производителей. Комплексная система позволит находить конструктивные и производственные дефекты и в новых моделях насосов, еще не выведенных в серийное производство."Это возможно благодаря особой системе закрепления насоса, большому диапазону угловых скоростей привода, высокоточным и производительным расходомерам, новой конструкции бака подготовки жидкости и точным цифровым датчикам с электронной системой сбора и фиксации данных", – пояснил руководитель проекта.Сегодня научный коллектив ЯГТУ прорабатывает запросы на стендовое оборудование для испытания других узлов и агрегатов автотранспортной техники."Разработка промышленных и учебных стендов для нас одно из наиболее востребованных направлений. Нам доверяют многие крупные предприятия. Вуз многопрофильный: сотрудники имеют компетенции в газо- и гидродинамике, запорной и регулирующей аппаратуре, автоматизации, информационных системах и других областях технических знаний", – рассказал директор Центра трансфера технологий ЯГТУ Илья Басалов.Он добавил, что ключевым преимуществом университета является возможность комплексно решать задачу "под ключ", в том числе используя развитую сеть кооперации с другими вузами и индустриальными партнерами.
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наука, россия, университетская наука, навигатор абитуриента, ярославский государственный технический университет, ярославль
Наука, Наука, Россия, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Ярославский государственный технический университет, Ярославль

В России разработали аппаратуру для проверки элементов двигателей

© Фото : ЯГТУСтенд ЯМЗ
Стенд ЯМЗ - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© Фото : ЯГТУ
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МОСКВА, 11 июн – РИА Новости. Стенд для испытания новых модификаций водяных насосов для отечественных двигателей внутреннего сгорания разработали специалисты ЯГТУ. Стенд представляет собой сложный комплекс систем и позволяет испытывать насосы в требуемых производителями режимах с высокой точностью, рассказали в пресс-службе вуза.
Для нормальной работы двигателя внутреннего сгорания необходимо прокачивать жидкость в его системе охлаждения с помощью водяного насоса. Проходя по системе, охлаждающая жидкость отводит тепло от блока и головки цилиндров и рассеивает его в воздух за счет радиатора. Благодаря сложной системе циркуляции и контроля температуры, двигатель работает в оптимальном тепловом режиме.
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Если водяной насос выходит из строя, то двигатель перегревается и в худшем случае может полностью выйти из строя. В этом случае автомобилю потребуется дорогостоящий ремонт. Поэтому разрабатываемые модели насосов необходимо тестировать в широком диапазоне условий – от рабочих до экстремальных и использовать для этого специальные системы, так называемые "стенды", рассказали специалисты Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ).
«

"Для испытаний насос устанавливают на стенд. К нему подключают привод, который имитирует двигатель, различные патрубки и датчики. Затем оператор, согласно программе испытаний, моделирует разные режимы работы, а компьютерная система непрерывно записывает данные с большого количества датчиков. Специалисты после испытаний анализируют эти данные", – рассказал руководитель проекта, ведущий инженер Центра трансфера технологий Дмитрий Шорохов.

Специалисты ЯГТУ разработали стенд для тестирования водяных насосов, способный в более широком диапазоне режимов работы и контролируемых параметров, чем коммерческие аналоги, определять такие характеристики помпы, как давление, расход жидкости, поля температур, надежность и ресурс.
"Стенд представляет собой не одно устройство, а целый комплекс взаимосвязанных систем. Ключевые узлы (привод, бак подготовки жидкости) спроектированы специально для него. Датчики, расходомеры, клапаны и элементы электроники были рассчитаны и подобраны из серийно производимых. Также в стенде применена специально разработанная электронная система управления и фиксации данных. Сейчас мы приступили непосредственно к изготовлению стенда", – сообщил Шорохов.
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По его словам, разработка позволит испытывать все модификации насосов дизельных и газовых двигателей одного из крупнейших российских производителей. Комплексная система позволит находить конструктивные и производственные дефекты и в новых моделях насосов, еще не выведенных в серийное производство.
"Это возможно благодаря особой системе закрепления насоса, большому диапазону угловых скоростей привода, высокоточным и производительным расходомерам, новой конструкции бака подготовки жидкости и точным цифровым датчикам с электронной системой сбора и фиксации данных", – пояснил руководитель проекта.
Сегодня научный коллектив ЯГТУ прорабатывает запросы на стендовое оборудование для испытания других узлов и агрегатов автотранспортной техники.
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"Разработка промышленных и учебных стендов для нас одно из наиболее востребованных направлений. Нам доверяют многие крупные предприятия. Вуз многопрофильный: сотрудники имеют компетенции в газо- и гидродинамике, запорной и регулирующей аппаратуре, автоматизации, информационных системах и других областях технических знаний", – рассказал директор Центра трансфера технологий ЯГТУ Илья Басалов.
Он добавил, что ключевым преимуществом университета является возможность комплексно решать задачу "под ключ", в том числе используя развитую сеть кооперации с другими вузами и индустриальными партнерами.
 
НаукаНаукаРоссияУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаЯрославский государственный технический университетЯрославль
 
 
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