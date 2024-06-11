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Дуда призвал скорее начать процедуру приема Украины в НАТО - РИА Новости, 11.06.2024
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17:14 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/nato-1952233435.html
Дуда призвал скорее начать процедуру приема Украины в НАТО
Дуда призвал скорее начать процедуру приема Украины в НАТО - РИА Новости, 11.06.2024
Дуда призвал скорее начать процедуру приема Украины в НАТО
Президент Польши Анджей Дуда призывает как можно скорее начать официальную процедуру приема Украины в НАТО. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T17:14
2024-06-11T17:14
в мире
украина
польша
анджей дуда
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ВАРШАВА, 11 июн - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда призывает как можно скорее начать официальную процедуру приема Украины в НАТО. "Мы все поддерживаем стремление Украины к членству в Европейском союзе, но мы в Польше также решительно поддерживаем вопросы как можно скорейшего начала процесса вступления Украины в НАТО", - заявил Дуда на брифинге по итогам саммита "Бухарестской девятки" в Риге, посвященного подготовке к саммиту НАТО. Он пояснил, что под началом процедуры вступления понимает "направление Украине официального приглашения в НАТО, которое сделало бы возможным начало ратификационного процесса". "Конечно все страны НАТО должны согласиться на вступление нового члена, так что этот процесс всегда длится долго", - отметил Дуда. Он добавил, что для Варшавы очевидно, что нельзя принять Украину в НАТО полностью, пока не закончится конфликт на Украине. "Но этот процесс, по нашему убеждению, должен идти, так как это является демонстрацией со стороны НАТО в отношении России того, что стремления украинского народа принадлежать к евроатлантическому союзу слышат, понимают и реализуют", - заключил польский президент. Ранее на саммите НАТО в Вильнюсе страны "Большой семерки" опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240404/nato-1937872905.html
https://ria.ru/20240509/ukraina-1944989234.html
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в мире, украина, польша, анджей дуда, нато
В мире, Украина, Польша, Анджей Дуда, НАТО
Дуда призвал скорее начать процедуру приема Украины в НАТО

Дуда: нужно как можно скорее начать официальную процедуру приема Украины в НАТО

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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ВАРШАВА, 11 июн - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда призывает как можно скорее начать официальную процедуру приема Украины в НАТО.
"Мы все поддерживаем стремление Украины к членству в Европейском союзе, но мы в Польше также решительно поддерживаем вопросы как можно скорейшего начала процесса вступления Украины в НАТО", - заявил Дуда на брифинге по итогам саммита "Бухарестской девятки" в Риге, посвященного подготовке к саммиту НАТО.
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Он пояснил, что под началом процедуры вступления понимает "направление Украине официального приглашения в НАТО, которое сделало бы возможным начало ратификационного процесса".
"Конечно все страны НАТО должны согласиться на вступление нового члена, так что этот процесс всегда длится долго", - отметил Дуда.
Он добавил, что для Варшавы очевидно, что нельзя принять Украину в НАТО полностью, пока не закончится конфликт на Украине. "Но этот процесс, по нашему убеждению, должен идти, так как это является демонстрацией со стороны НАТО в отношении России того, что стремления украинского народа принадлежать к евроатлантическому союзу слышат, понимают и реализуют", - заключил польский президент.
Ранее на саммите НАТО в Вильнюсе страны "Большой семерки" опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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