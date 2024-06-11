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НАТО усилит присутствие на восточном фланге - РИА Новости, 11.06.2024
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16:45 11.06.2024 (обновлено: 16:52 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/nato-1952226156.html
НАТО усилит присутствие на восточном фланге
НАТО усилит присутствие на восточном фланге - РИА Новости, 11.06.2024
НАТО усилит присутствие на восточном фланге
Президенты Латвии, Польши и Румынии Эдгарс Ринкевичс, Анджей Дуда и Клаус Йоханнис перед саммитом "Бухарестской девятки" в Риге заявили, что НАТО будет... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T16:45
2024-06-11T16:52
в мире
латвия
польша
румыния
эдгарс ринкевичс
анджей дуда
клаус йоханнис
нато
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президенты Латвии, Польши и Румынии Эдгарс Ринкевичс, Анджей Дуда и Клаус Йоханнис перед саммитом "Бухарестской девятки" в Риге заявили, что НАТО будет значительно усиливать присутствие на восточном фланге. "Мы улучшили и будем продолжать значительно усиливать присутствие союзников для сдерживания и передовой обороны на восточном фланге от Балтийского до Черного морей", - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте президента Латвии. В документе отмечается, что для усиления альянса на восточном фланге потребуются более высокие расходы на оборону, а также рост инвестиций.
https://ria.ru/20240303/nato-1930865917.html
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в мире, латвия, польша, румыния, эдгарс ринкевичс, анджей дуда, клаус йоханнис, нато
В мире, Латвия, Польша, Румыния, Эдгарс Ринкевичс, Анджей Дуда, Клаус Йоханнис, НАТО
НАТО усилит присутствие на восточном фланге

НАТО усилит присутствие на восточном фланге от Балтийского до Черного морей

© AP Photo / Virginia MayoФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президенты Латвии, Польши и Румынии Эдгарс Ринкевичс, Анджей Дуда и Клаус Йоханнис перед саммитом "Бухарестской девятки" в Риге заявили, что НАТО будет значительно усиливать присутствие на восточном фланге.
"Мы улучшили и будем продолжать значительно усиливать присутствие союзников для сдерживания и передовой обороны на восточном фланге от Балтийского до Черного морей", - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте президента Латвии.
В документе отмечается, что для усиления альянса на восточном фланге потребуются более высокие расходы на оборону, а также рост инвестиций.
Латвийский государственный и политический деятель Эдгарс Ринкевичс - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
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В миреЛатвияПольшаРумынияЭдгарс РинкевичсАнджей ДудаКлаус ЙоханнисНАТО
 
 
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