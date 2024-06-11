https://ria.ru/20240611/nato-1952226156.html

НАТО усилит присутствие на восточном фланге

НАТО усилит присутствие на восточном фланге - РИА Новости, 11.06.2024

НАТО усилит присутствие на восточном фланге

Президенты Латвии, Польши и Румынии Эдгарс Ринкевичс, Анджей Дуда и Клаус Йоханнис перед саммитом "Бухарестской девятки" в Риге заявили, что НАТО будет... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T16:45

2024-06-11T16:45

2024-06-11T16:52

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Президенты Латвии, Польши и Румынии Эдгарс Ринкевичс, Анджей Дуда и Клаус Йоханнис перед саммитом "Бухарестской девятки" в Риге заявили, что НАТО будет значительно усиливать присутствие на восточном фланге. "Мы улучшили и будем продолжать значительно усиливать присутствие союзников для сдерживания и передовой обороны на восточном фланге от Балтийского до Черного морей", - говорится в коммюнике, опубликованном на сайте президента Латвии. В документе отмечается, что для усиления альянса на восточном фланге потребуются более высокие расходы на оборону, а также рост инвестиций.

https://ria.ru/20240303/nato-1930865917.html

латвия

польша

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в мире, латвия, польша, румыния, эдгарс ринкевичс, анджей дуда, клаус йоханнис, нато