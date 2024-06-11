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Санду лишила госнаград экс-главу генштаба Минобороны Молдавии - РИА Новости, 11.06.2024
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18:52 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/nagrady-1952260482.html
Санду лишила госнаград экс-главу генштаба Минобороны Молдавии
Санду лишила госнаград экс-главу генштаба Минобороны Молдавии - РИА Новости, 11.06.2024
Санду лишила госнаград экс-главу генштаба Минобороны Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду подписала во вторник указ о лишении государственных наград бывшего начальника генштаба Игоря Горгана после публикаций в СМИ о его... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T18:52
2024-06-11T18:52
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КИШИНЕВ, 11 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала во вторник указ о лишении государственных наград бывшего начальника генштаба Игоря Горгана после публикаций в СМИ о его якобы связях с разведкой России. Глава администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцел на прошлой неделе предложил властям провести усиленные проверки в министерстве обороны и в Службе информации и безопасности для выявления причастных к государственной измене. Соответствующее заявление чиновник сделал на фоне появившейся в СМИ информации о том, что бывший начальник генштаба минобороны Молдавии якобы передавал данные о визитах представителей оборонного ведомства Украины в Молдавию, которые закупали военную технику и снаряды для ВСУ. Молдавские СМИ, ссылаясь на появившуюся информацию, пишут, что речь идет об Игоре Горгане, который занимал эту должность с 2019 по 2021 год. Позже Служба информации и безопасности Молдавии подтвердила, что экс-начальник генштаба минобороны республики замешан в скандале о госизмене. Примечательно, что, находясь в 2019 году на посту премьера, Санду сама утвердила Горгана на эту должность. "Президент Республики Молдова постановляет: лишить господина Горгана государственных наград – медаль "За военные заслуги", присвоенной указом президента 14 июля 2006 года, ордена "Верность Родине" III степени, присвоенного указом президента Республики Молдова от 1 сентября 2015 года", - отмечается в документе, опубликованном во вторник на сайте главы Молдавии. Указ может быть обжалован в суде в 30-дневный срок с даты сообщения.
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в мире, молдавия, россия, украина, майя санду, вооруженные силы украины
В мире, Молдавия, Россия, Украина, Майя Санду, Вооруженные силы Украины
Санду лишила госнаград экс-главу генштаба Минобороны Молдавии

Санду лишила госнаград экс-главу генштаба МО Молдавии после скандала о госизмене

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 июн – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подписала во вторник указ о лишении государственных наград бывшего начальника генштаба Игоря Горгана после публикаций в СМИ о его якобы связях с разведкой России.
Глава администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцел на прошлой неделе предложил властям провести усиленные проверки в министерстве обороны и в Службе информации и безопасности для выявления причастных к государственной измене. Соответствующее заявление чиновник сделал на фоне появившейся в СМИ информации о том, что бывший начальник генштаба минобороны Молдавии якобы передавал данные о визитах представителей оборонного ведомства Украины в Молдавию, которые закупали военную технику и снаряды для ВСУ. Молдавские СМИ, ссылаясь на появившуюся информацию, пишут, что речь идет об Игоре Горгане, который занимал эту должность с 2019 по 2021 год. Позже Служба информации и безопасности Молдавии подтвердила, что экс-начальник генштаба минобороны республики замешан в скандале о госизмене. Примечательно, что, находясь в 2019 году на посту премьера, Санду сама утвердила Горгана на эту должность.
"Президент Республики Молдова постановляет: лишить господина Горгана государственных наград – медаль "За военные заслуги", присвоенной указом президента 14 июля 2006 года, ордена "Верность Родине" III степени, присвоенного указом президента Республики Молдова от 1 сентября 2015 года", - отмечается в документе, опубликованном во вторник на сайте главы Молдавии.
Указ может быть обжалован в суде в 30-дневный срок с даты сообщения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
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