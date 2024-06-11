Крупный газорегуляторный пункт модернизировали на северо-востоке Москвы
© Фото : "Мосгаз"Крупный газорегуляторный пункт модернизировали на северо-востоке Москвы
© Фото : "Мосгаз"
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Гончарова" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, с 2010 года модернизировали более 150 таких объектов из 450 работающих. В этом году отремонтировали газорегуляторный пункт "Гончарова", который обеспечивает газоснабжение жилого сектора Бутырского района. Работы были необходимы в связи с длительным сроком эксплуатации", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что в рамках проекта специалисты АО "Мосгаз" установили шкафной газорегуляторный пункт отечественного производства.
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"Обновленная техника имеет высокую степень надежности, пониженные шумовые характеристики, что соответствует современным требованиям безопасности. Работы проводились без отключения потребителей от газоснабжения. Все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, а все параметры постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством столицы", - подчеркнул Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что газорегуляторные пункты отвечают за понижение давления газа до определенных параметров и поддержание его значений в заданных пределах.
Крупный газорегуляторный пункт модернизировали на востоке Москвы
18 апреля, 12:49