https://ria.ru/20240611/moskva-1952113374.html

Крупный газорегуляторный пункт модернизировали на северо-востоке Москвы

Крупный газорегуляторный пункт модернизировали на северо-востоке Москвы - РИА Новости, 11.06.2024

Крупный газорегуляторный пункт модернизировали на северо-востоке Москвы

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Гончарова" на северо-востоке столицы, сообщил... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T09:49

2024-06-11T09:49

2024-06-11T12:08

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Специалисты столичного комплекса городского хозяйства провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Гончарова" на северо-востоке столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В городе ведется планомерная работа по обновлению газорегуляторных пунктов, с 2010 года модернизировали более 150 таких объектов из 450 работающих. В этом году отремонтировали газорегуляторный пункт "Гончарова", который обеспечивает газоснабжение жилого сектора Бутырского района. Работы были необходимы в связи с длительным сроком эксплуатации", - рассказал Бирюков. Он отметил, что в рамках проекта специалисты АО "Мосгаз" установили шкафной газорегуляторный пункт отечественного производства. "Обновленная техника имеет высокую степень надежности, пониженные шумовые характеристики, что соответствует современным требованиям безопасности. Работы проводились без отключения потребителей от газоснабжения. Все столичные газорегуляторные пункты обязательно оборудуются запорными устройствами, а все параметры постоянно контролируются из центральной диспетчерской, позволяющей в режиме реального времени управлять газовым хозяйством столицы", - подчеркнул Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что газорегуляторные пункты отвечают за понижение давления газа до определенных параметров и поддержание его значений в заданных пределах.

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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков, мосгаз