https://ria.ru/20240611/moldaviya-1952193974.html

В Молдавии заявили о готовности стать центром восстановления Украины

В Молдавии заявили о готовности стать центром восстановления Украины - РИА Новости, 11.06.2024

В Молдавии заявили о готовности стать центром восстановления Украины

Премьер Молдавии Дорин Речан заявил во вторник, что власти республики сделают все необходимое, чтобы стать стратегически центром по восстановлению Украины. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T15:11

2024-06-11T15:11

2024-06-11T15:11

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дорин речан

олаф шольц

владимир зеленский

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БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил во вторник, что власти республики сделают все необходимое, чтобы стать стратегически центром по восстановлению Украины. "Сегодня я нахожусь в Берлине на конференции по восстановлению Украины с четким посланием: мы едины в нашей поддержке Украины и защите наших демократических ценностей. Молдавия готова и сделает все необходимое, чтобы стать стратегическим центром восстановления Украины", - заявил Речан на конференции. В рамках визита в Берлин Речан намерен провести двусторонние встречи с рядом официальных лиц и принять участие в рабочей встрече с главами государств и правительств под председательством канцлера ФРГ Олафа Шольца и Владимира Зеленского. По итогам конференции будет представлена декларация о процессе восстановления Украины.

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

украина

молдавия

берлин (город)

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в мире, украина, молдавия, берлин (город), дорин речан, олаф шольц, владимир зеленский