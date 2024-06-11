https://ria.ru/20240611/moldaviya-1952193974.html
В Молдавии заявили о готовности стать центром восстановления Украины
В Молдавии заявили о готовности стать центром восстановления Украины - РИА Новости, 11.06.2024
В Молдавии заявили о готовности стать центром восстановления Украины
Премьер Молдавии Дорин Речан заявил во вторник, что власти республики сделают все необходимое, чтобы стать стратегически центром по восстановлению Украины. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T15:11
2024-06-11T15:11
2024-06-11T15:11
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БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил во вторник, что власти республики сделают все необходимое, чтобы стать стратегически центром по восстановлению Украины. "Сегодня я нахожусь в Берлине на конференции по восстановлению Украины с четким посланием: мы едины в нашей поддержке Украины и защите наших демократических ценностей. Молдавия готова и сделает все необходимое, чтобы стать стратегическим центром восстановления Украины", - заявил Речан на конференции. В рамках визита в Берлин Речан намерен провести двусторонние встречи с рядом официальных лиц и принять участие в рабочей встрече с главами государств и правительств под председательством канцлера ФРГ Олафа Шольца и Владимира Зеленского. По итогам конференции будет представлена декларация о процессе восстановления Украины.
https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html
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в мире, украина, молдавия, берлин (город), дорин речан, олаф шольц, владимир зеленский
В мире, Украина, Молдавия, Берлин (город), Дорин Речан, Олаф Шольц, Владимир Зеленский
В Молдавии заявили о готовности стать центром восстановления Украины
Премьер Молдавии Речан заявил, что страна сделает все для восстановления Украины