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В Молдавии заявили о готовности стать центром восстановления Украины - РИА Новости, 11.06.2024
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15:11 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/moldaviya-1952193974.html
В Молдавии заявили о готовности стать центром восстановления Украины
В Молдавии заявили о готовности стать центром восстановления Украины - РИА Новости, 11.06.2024
В Молдавии заявили о готовности стать центром восстановления Украины
Премьер Молдавии Дорин Речан заявил во вторник, что власти республики сделают все необходимое, чтобы стать стратегически центром по восстановлению Украины. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T15:11
2024-06-11T15:11
в мире
украина
молдавия
берлин (город)
дорин речан
олаф шольц
владимир зеленский
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БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил во вторник, что власти республики сделают все необходимое, чтобы стать стратегически центром по восстановлению Украины. "Сегодня я нахожусь в Берлине на конференции по восстановлению Украины с четким посланием: мы едины в нашей поддержке Украины и защите наших демократических ценностей. Молдавия готова и сделает все необходимое, чтобы стать стратегическим центром восстановления Украины", - заявил Речан на конференции. В рамках визита в Берлин Речан намерен провести двусторонние встречи с рядом официальных лиц и принять участие в рабочей встрече с главами государств и правительств под председательством канцлера ФРГ Олафа Шольца и Владимира Зеленского. По итогам конференции будет представлена декларация о процессе восстановления Украины.
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в мире, украина, молдавия, берлин (город), дорин речан, олаф шольц, владимир зеленский
В мире, Украина, Молдавия, Берлин (город), Дорин Речан, Олаф Шольц, Владимир Зеленский
В Молдавии заявили о готовности стать центром восстановления Украины

Премьер Молдавии Речан заявил, что страна сделает все для восстановления Украины

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
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БЕРЛИН, 11 июн - РИА Новости. Премьер Молдавии Дорин Речан заявил во вторник, что власти республики сделают все необходимое, чтобы стать стратегически центром по восстановлению Украины.
«
"Сегодня я нахожусь в Берлине на конференции по восстановлению Украины с четким посланием: мы едины в нашей поддержке Украины и защите наших демократических ценностей. Молдавия готова и сделает все необходимое, чтобы стать стратегическим центром восстановления Украины", - заявил Речан на конференции.
В рамках визита в Берлин Речан намерен провести двусторонние встречи с рядом официальных лиц и принять участие в рабочей встрече с главами государств и правительств под председательством канцлера ФРГ Олафа Шольца и Владимира Зеленского. По итогам конференции будет представлена декларация о процессе восстановления Украины.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
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В миреУкраинаМолдавияБерлин (город)Дорин РечанОлаф ШольцВладимир Зеленский
 
 
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