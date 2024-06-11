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В Молдавии могут отменить итоги выборов президента, считает эксперт - РИА Новости, 11.06.2024
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13:06 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/moldaviya-1952159053.html
В Молдавии могут отменить итоги выборов президента, считает эксперт
В Молдавии могут отменить итоги выборов президента, считает эксперт - РИА Новости, 11.06.2024
В Молдавии могут отменить итоги выборов президента, считает эксперт
Конституционный суд Молдавии может отменить итоги выборов президента страны, если их результат покажется неудачным для правящей партии "Действие и... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T13:06
2024-06-11T13:06
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КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. Конституционный суд Молдавии может отменить итоги выборов президента страны, если их результат покажется неудачным для правящей партии "Действие и солидарность", ее сторонников или даже оппозиции, считает политический аналитик Корнелий Чуря. "Выборы могут быть отменены Конституционным судом при желании, хотя я не могу сказать, что это будет корректно. Когда мы говорим про Конституционный суд, имеем в виду, что он – политически ангажирован. В случае, если судьи посчитают это нужным, они могут аннулировать результаты этих выборов по запросу какой-то оппозиционной партии или даже по запросу партии "Действие и солидарность", - заявил Чуря журналистам. По его словам, ряд экспертов ранее высказал версию, что партия "Действие и солидарность" и ее сторонники при неблагоприятной для них ситуации могут оспорить выборы из-за технического аспекта голосования по почте, который не соблюдает равенство в правах для электорат в разных точках мира. Депутаты парламента Молдавии на заседании 26 апреля одобрили во втором и окончательном чтении законопроект о пилотном голосовании по почте для молдавских граждан, живущих в США, Канаде, Швеции, Финляндии, Исландии и Норвегии. Оппозиция возмущена, что голосовать по почте смогут не все представители диаспоры, а лишь малая часть. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря 2023 года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html
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в мире, молдавия, майя санду
В мире, Молдавия, Майя Санду
В Молдавии могут отменить итоги выборов президента, считает эксперт

Аналитик Чуря: КС Молдавии может отменить итоги выборов президента

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© Sputnik / Михай Карауш
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 11 июн - РИА Новости. Конституционный суд Молдавии может отменить итоги выборов президента страны, если их результат покажется неудачным для правящей партии "Действие и солидарность", ее сторонников или даже оппозиции, считает политический аналитик Корнелий Чуря.
"Выборы могут быть отменены Конституционным судом при желании, хотя я не могу сказать, что это будет корректно. Когда мы говорим про Конституционный суд, имеем в виду, что он – политически ангажирован. В случае, если судьи посчитают это нужным, они могут аннулировать результаты этих выборов по запросу какой-то оппозиционной партии или даже по запросу партии "Действие и солидарность", - заявил Чуря журналистам.
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По его словам, ряд экспертов ранее высказал версию, что партия "Действие и солидарность" и ее сторонники при неблагоприятной для них ситуации могут оспорить выборы из-за технического аспекта голосования по почте, который не соблюдает равенство в правах для электорат в разных точках мира.
Депутаты парламента Молдавии на заседании 26 апреля одобрили во втором и окончательном чтении законопроект о пилотном голосовании по почте для молдавских граждан, живущих в США, Канаде, Швеции, Финляндии, Исландии и Норвегии. Оппозиция возмущена, что голосовать по почте смогут не все представители диаспоры, а лишь малая часть.
Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря 2023 года заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок. Кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. Референдум пройдет в один день с выборами президента 20 октября.
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