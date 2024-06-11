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Мишустин назвал машиностроение главным драйвером российской промышленности - РИА Новости, 11.06.2024
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16:59 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/mishustin-1952230123.html
Мишустин назвал машиностроение главным драйвером российской промышленности
Мишустин назвал машиностроение главным драйвером российской промышленности - РИА Новости, 11.06.2024
Мишустин назвал машиностроение главным драйвером российской промышленности
Машиностроение остается главным драйвером роста российской промышленности, без наращивания потенциала и компетенций, в том числе в производстве оборудования и... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T16:59
2024-06-11T16:59
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Машиностроение остается главным драйвером роста российской промышленности, без наращивания потенциала и компетенций, в том числе в производстве оборудования и робототехники, долгосрочное развитие экономики будет затруднено, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Вопреки недружественным действиям, отечественная промышленность динамично развивается. В первую очередь за счет обработки, в апреле мы фиксируем рост более 8%. Главным драйвером не первый месяц остается и машиностроение, в том же месяце выпуск увеличился на 30%, если говорить о сегментах, то, например, создание компьютерного и электронного оборудования расширилось уже на 44%", - отметил Мишустин на стратегической сессии по национальным проектам. Мишустин подчеркнул, что несмотря на хорошие показатели в ряде отраслей, ресурс для расширения производства российских компаний не безграничен, заявив о необходимости технологического перевооружения машиностроительных предприятий. Кроме того, глава кабмина отметил необходимость организации автоматизированного производства с использованием современных роботов и высокотехнологичных станков. "Для этого необходимо наращивать выпуск отечественного профильного оборудования, расширять линейку товаров и подготавливать кадры, чтобы процесс обновления и совершенствования мог идти в значительной степени за счет внутренних возможностей", - резюмировал премьер.
https://ria.ru/20240611/mishustin-1952228874.html
https://ria.ru/20240516/sotrudnichestvo-1946427607.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин назвал машиностроение главным драйвером российской промышленности

Мишустин назвал машиностроение главным драйвером роста промышленности РФ

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Машиностроение остается главным драйвером роста российской промышленности, без наращивания потенциала и компетенций, в том числе в производстве оборудования и робототехники, долгосрочное развитие экономики будет затруднено, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Вопреки недружественным действиям, отечественная промышленность динамично развивается. В первую очередь за счет обработки, в апреле мы фиксируем рост более 8%. Главным драйвером не первый месяц остается и машиностроение, в том же месяце выпуск увеличился на 30%, если говорить о сегментах, то, например, создание компьютерного и электронного оборудования расширилось уже на 44%", - отметил Мишустин на стратегической сессии по национальным проектам.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Программу по станкостроению и робототехнике расширят, заявил Мишустин
Вчера, 16:53
Мишустин подчеркнул, что несмотря на хорошие показатели в ряде отраслей, ресурс для расширения производства российских компаний не безграничен, заявив о необходимости технологического перевооружения машиностроительных предприятий. Кроме того, глава кабмина отметил необходимость организации автоматизированного производства с использованием современных роботов и высокотехнологичных станков.
"Для этого необходимо наращивать выпуск отечественного профильного оборудования, расширять линейку товаров и подготавливать кадры, чтобы процесс обновления и совершенствования мог идти в значительной степени за счет внутренних возможностей", - резюмировал премьер.
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