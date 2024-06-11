https://ria.ru/20240611/mishustin-1952230123.html

Мишустин назвал машиностроение главным драйвером российской промышленности

Мишустин назвал машиностроение главным драйвером российской промышленности - РИА Новости, 11.06.2024

Мишустин назвал машиностроение главным драйвером российской промышленности

Машиностроение остается главным драйвером роста российской промышленности, без наращивания потенциала и компетенций, в том числе в производстве оборудования и... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T16:59

2024-06-11T16:59

2024-06-11T16:59

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Машиностроение остается главным драйвером роста российской промышленности, без наращивания потенциала и компетенций, в том числе в производстве оборудования и робототехники, долгосрочное развитие экономики будет затруднено, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Вопреки недружественным действиям, отечественная промышленность динамично развивается. В первую очередь за счет обработки, в апреле мы фиксируем рост более 8%. Главным драйвером не первый месяц остается и машиностроение, в том же месяце выпуск увеличился на 30%, если говорить о сегментах, то, например, создание компьютерного и электронного оборудования расширилось уже на 44%", - отметил Мишустин на стратегической сессии по национальным проектам. Мишустин подчеркнул, что несмотря на хорошие показатели в ряде отраслей, ресурс для расширения производства российских компаний не безграничен, заявив о необходимости технологического перевооружения машиностроительных предприятий. Кроме того, глава кабмина отметил необходимость организации автоматизированного производства с использованием современных роботов и высокотехнологичных станков. "Для этого необходимо наращивать выпуск отечественного профильного оборудования, расширять линейку товаров и подготавливать кадры, чтобы процесс обновления и совершенствования мог идти в значительной степени за счет внутренних возможностей", - резюмировал премьер.

https://ria.ru/20240611/mishustin-1952228874.html

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экономика, россия, михаил мишустин