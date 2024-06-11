https://ria.ru/20240611/mishustin-1952228874.html

Программу по станкостроению и робототехнике расширят, заявил Мишустин

Программу по станкостроению и робототехнике расширят, заявил Мишустин - РИА Новости, 11.06.2024

Программу по станкостроению и робототехнике расширят, заявил Мишустин

Кабмин расширит программу развития станкоинструментальной промышленности и робототехники до нацпроекта, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T16:53

2024-06-11T16:53

2024-06-11T16:53

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Кабмин расширит программу развития станкоинструментальной промышленности и робототехники до нацпроекта, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Выработали программу развития станкостроительной промышленности и робототехники. Объем финансирования, необходимый для ее реализации, оценивается более чем в 300 миллиардов рублей до 2030 года… Мы планируем расширить программу до национального проекта", - сказал он в ходе стратсессии по нацпроектам "Средства производства и автоматизации" и "Инфраструктура для жизни". По словам Мишустина, развитие станкостроения и робототехники создаст серьезный кумулятивный эффект для экономики в целом. "Уверен абсолютно, он поддержит положительную динамику в целом ряде смежных отраслей, в том числе в части программного обеспечения, которое необходимо в тех же станках с ЧПУ, а также для работы основных управленческих процессов. Позитивно это также скажется и на повышении производительности труда", – сказал он.

https://ria.ru/20240607/natsproekty-1951206915.html

https://ria.ru/20240603/natsproekt-1950237825.html

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экономика, россия, михаил мишустин