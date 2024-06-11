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Программу по станкостроению и робототехнике расширят, заявил Мишустин - РИА Новости, 11.06.2024
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16:53 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/mishustin-1952228874.html
Программу по станкостроению и робототехнике расширят, заявил Мишустин
Программу по станкостроению и робототехнике расширят, заявил Мишустин - РИА Новости, 11.06.2024
Программу по станкостроению и робототехнике расширят, заявил Мишустин
Кабмин расширит программу развития станкоинструментальной промышленности и робототехники до нацпроекта, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T16:53
2024-06-11T16:53
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Кабмин расширит программу развития станкоинструментальной промышленности и робототехники до нацпроекта, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Выработали программу развития станкостроительной промышленности и робототехники. Объем финансирования, необходимый для ее реализации, оценивается более чем в 300 миллиардов рублей до 2030 года… Мы планируем расширить программу до национального проекта", - сказал он в ходе стратсессии по нацпроектам "Средства производства и автоматизации" и "Инфраструктура для жизни". По словам Мишустина, развитие станкостроения и робототехники создаст серьезный кумулятивный эффект для экономики в целом. "Уверен абсолютно, он поддержит положительную динамику в целом ряде смежных отраслей, в том числе в части программного обеспечения, которое необходимо в тех же станках с ЧПУ, а также для работы основных управленческих процессов. Позитивно это также скажется и на повышении производительности труда", – сказал он.
https://ria.ru/20240607/natsproekty-1951206915.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Программу по станкостроению и робототехнике расширят, заявил Мишустин

Мишустин: программа по станкостроению и робототехнике расширится до нацпроекта

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Кабмин расширит программу развития станкоинструментальной промышленности и робототехники до нацпроекта, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Выработали программу развития станкостроительной промышленности и робототехники. Объем финансирования, необходимый для ее реализации, оценивается более чем в 300 миллиардов рублей до 2030 года… Мы планируем расширить программу до национального проекта", - сказал он в ходе стратсессии по нацпроектам "Средства производства и автоматизации" и "Инфраструктура для жизни".
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По словам Мишустина, развитие станкостроения и робототехники создаст серьезный кумулятивный эффект для экономики в целом.
"Уверен абсолютно, он поддержит положительную динамику в целом ряде смежных отраслей, в том числе в части программного обеспечения, которое необходимо в тех же станках с ЧПУ, а также для работы основных управленческих процессов. Позитивно это также скажется и на повышении производительности труда", – сказал он.
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