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Мишустин заявил о начале проработки новых нацпроектов - РИА Новости, 11.06.2024
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16:00 11.06.2024 (обновлено: 16:42 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/mishustin-1952211060.html
Мишустин заявил о начале проработки новых нацпроектов
Мишустин заявил о начале проработки новых нацпроектов - РИА Новости, 11.06.2024
Мишустин заявил о начале проработки новых нацпроектов
Проработка новых национальных проектов в правительстве уже началась, кабмин представит свои наработки президенту и парламенту, когда будут определены ключевые... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T16:00
2024-06-11T16:42
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Проработка новых национальных проектов в правительстве уже началась, кабмин представит свои наработки президенту и парламенту, когда будут определены ключевые направления и объемы финансирования, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин."Предстоит оперативно обновить и расширить уже действующие национальные проекты и, конечно, подготовить новые. Проработка эта, вы знаете, уже началась", - сказал он в ходе стратсессии по нацпроектам "Средства производства и автоматизации" и "Инфраструктура для жизни".Мишустин напомнил, что контуры возможных инициатив, инструменты и методы их реализации подробно обсуждались ранее."Ну а теперь нужно определяться по ключевым направлениям, закреплять ответственных, соответствующие объемы финансирования, лимиты бюджетных обязательств и затем предоставить главе государства и парламенту наши проработки", - отметил он.Премьер добавил, что реализация нацпроектов потребует вовлечения органов власти всех уровней, предпринимателей, представителей общественных организаций, парламентариев и экспертов."Это должно быть слаженно и чётко скоординировано между всеми участниками. Президент подчёркивал, что нужно выстроить именно целостную систему управления национальными проектами. И крайне важно добиться практически ощутимых результатов. Тех, что от нас ждут граждане России", - подчеркнул Мишустин.
https://ria.ru/20240510/mishustin-1945102525.html
https://ria.ru/20240607/natsproekty-1951206915.html
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин заявил о начале проработки новых нацпроектов

Мишустин: проработка новых нацпроектов в правительстве уже началась

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Проработка новых национальных проектов в правительстве уже началась, кабмин представит свои наработки президенту и парламенту, когда будут определены ключевые направления и объемы финансирования, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Предстоит оперативно обновить и расширить уже действующие национальные проекты и, конечно, подготовить новые. Проработка эта, вы знаете, уже началась", - сказал он в ходе стратсессии по нацпроектам "Средства производства и автоматизации" и "Инфраструктура для жизни".
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Мишустин напомнил, что контуры возможных инициатив, инструменты и методы их реализации подробно обсуждались ранее.
"Ну а теперь нужно определяться по ключевым направлениям, закреплять ответственных, соответствующие объемы финансирования, лимиты бюджетных обязательств и затем предоставить главе государства и парламенту наши проработки", - отметил он.
Премьер добавил, что реализация нацпроектов потребует вовлечения органов власти всех уровней, предпринимателей, представителей общественных организаций, парламентариев и экспертов.
"Это должно быть слаженно и чётко скоординировано между всеми участниками. Президент подчёркивал, что нужно выстроить именно целостную систему управления национальными проектами. И крайне важно добиться практически ощутимых результатов. Тех, что от нас ждут граждане России", - подчеркнул Мишустин.
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