https://ria.ru/20240611/mintrud-1952136088.html

В Минтруде оценили расходы на семейную налоговую выплату

В Минтруде оценили расходы на семейную налоговую выплату - РИА Новости, 11.06.2024

В Минтруде оценили расходы на семейную налоговую выплату

Расходы на семейную налоговую выплату предварительно составят более 100 миллиардов рублей, сообщил статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T11:53

2024-06-11T11:53

2024-06-11T11:53

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андрей пудов

ольга баталина

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Расходы на семейную налоговую выплату предварительно составят более 100 миллиардов рублей, сообщил статс-секретарь - заместитель министра труда и социальной защиты РФ Андрей Пудов. Ранее в материалах Минфина РФ сообщалось, что семьи с детьми, имеющие доход не более 1,5 прожиточных минимумов в месяц на человека, смогут получить налоговый кэшбек. Фактическая ставка НДФЛ для них составит всего 6%, эта мера коснется примерно половины семей с двумя и более детьми в России. "По предварительным расчетам, семейная налоговая выплата затронет около 4 миллионов семей, в которых воспитываются более 10 миллионов детей. Расходы составят более 100 миллиардов рублей", - сказал Пудов во время заседания комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина уточнила, что подход к назначению выплаты будет таким же, как при назначении единого пособия на ребенка от рождения до 17 лет. Однако сама семейная налоговая выплата не будет учитываться как доход для определения права на получение иных пособий. Семейная налоговая выплата вводится для россиян, у которых есть два и более детей до 18 лет или до 23 лет в случае, если ребенок учится очно. Выплата будет производиться за год, предшествующий году обращения за выплатой.

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общество, россия, андрей пудов, ольга баталина, госдума рф