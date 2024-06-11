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В МВД прокомментировали проект о госконтроле в сфере миграции - РИА Новости, 11.06.2024
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17:54 11.06.2024 (обновлено: 17:55 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/migratsiya-1952245259.html
В МВД прокомментировали проект о госконтроле в сфере миграции
В МВД прокомментировали проект о госконтроле в сфере миграции - РИА Новости, 11.06.2024
В МВД прокомментировали проект о госконтроле в сфере миграции
Подготовленный МВД РФ проект закона, который содержит перечень мероприятий, ужесточающих госконтроль в сфере миграции, является фактически миграционным... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T17:54
2024-06-11T17:55
общество
россия
валентина казакова
ирина волк
госдума рф
мигранты
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Подготовленный МВД РФ проект закона, который содержит перечень мероприятий, ужесточающих госконтроль в сфере миграции, является фактически миграционным розыском, сообщила начальник главного управления по вопросам миграции министерства Валентина Казакова. Она напомнила, что МВД подготовило проект закона "Об условиях въезда в РФ и выезда из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, а также условиях их пребывания и проживания на территории РФ", он внесен в правительство. "Соответственно, все меры, которые здесь прописаны, дополняют возможность действия сотрудников в органах внутренних дел. Но самое важное, что перечень мероприятий по установлению лиц, которые превысили срок пребывания на территории Российской Федерации, он здесь прописан. Это фактически такой миграционный розыск", - сказала Казакова, выступая в Госдуме. Она подчеркнула, что речь идет о тех иностранных гражданах, которые превысили срок разрешенного пребывания, как правило, это 90 суток, и не оформили никакие документы. В апреле официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила, что МВД России завершило работу над законопроектом, ужесточающим государственный контроль в сфере миграции. Она добавила, что законопроект предусматривает усиление контроля в отношении работодателей, нанимающих иностранцев, внесудебное ограничение прав нелегальных мигрантов, а также запрет государственным органам, организациям, физическим и юридическим лицам "оказания нарушителям миграционного законодательства каких-либо услуг, а также другие решения, направленные на упорядочение нахождения на территории РФ иностранных граждан".
https://ria.ru/20240608/migranty-1951500254.html
https://ria.ru/20240611/moskalkova-1952206879.html
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общество, россия, валентина казакова, ирина волк, госдума рф, мигранты
Общество, Россия, Валентина Казакова, Ирина Волк, Госдума РФ, Мигранты
В МВД прокомментировали проект о госконтроле в сфере миграции

В МВД назвали проект закона о госконтроле в сфере миграции миграционным розыском

© РИА Новости / Денис Гришкин | Перейти в медиабанкПосетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы
Посетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Денис Гришкин
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Посетитель в многофункциональном миграционном центре Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Подготовленный МВД РФ проект закона, который содержит перечень мероприятий, ужесточающих госконтроль в сфере миграции, является фактически миграционным розыском, сообщила начальник главного управления по вопросам миграции министерства Валентина Казакова.
Она напомнила, что МВД подготовило проект закона "Об условиях въезда в РФ и выезда из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, а также условиях их пребывания и проживания на территории РФ", он внесен в правительство.
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"Соответственно, все меры, которые здесь прописаны, дополняют возможность действия сотрудников в органах внутренних дел. Но самое важное, что перечень мероприятий по установлению лиц, которые превысили срок пребывания на территории Российской Федерации, он здесь прописан. Это фактически такой миграционный розыск", - сказала Казакова, выступая в Госдуме.
Она подчеркнула, что речь идет о тех иностранных гражданах, которые превысили срок разрешенного пребывания, как правило, это 90 суток, и не оформили никакие документы.
В апреле официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила, что МВД России завершило работу над законопроектом, ужесточающим государственный контроль в сфере миграции. Она добавила, что законопроект предусматривает усиление контроля в отношении работодателей, нанимающих иностранцев, внесудебное ограничение прав нелегальных мигрантов, а также запрет государственным органам, организациям, физическим и юридическим лицам "оказания нарушителям миграционного законодательства каких-либо услуг, а также другие решения, направленные на упорядочение нахождения на территории РФ иностранных граждан".
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