https://ria.ru/20240611/migratsiya-1952245259.html

В МВД прокомментировали проект о госконтроле в сфере миграции

В МВД прокомментировали проект о госконтроле в сфере миграции - РИА Новости, 11.06.2024

В МВД прокомментировали проект о госконтроле в сфере миграции

Подготовленный МВД РФ проект закона, который содержит перечень мероприятий, ужесточающих госконтроль в сфере миграции, является фактически миграционным... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T17:54

2024-06-11T17:54

2024-06-11T17:55

общество

россия

валентина казакова

ирина волк

госдума рф

мигранты

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Подготовленный МВД РФ проект закона, который содержит перечень мероприятий, ужесточающих госконтроль в сфере миграции, является фактически миграционным розыском, сообщила начальник главного управления по вопросам миграции министерства Валентина Казакова. Она напомнила, что МВД подготовило проект закона "Об условиях въезда в РФ и выезда из РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, а также условиях их пребывания и проживания на территории РФ", он внесен в правительство. "Соответственно, все меры, которые здесь прописаны, дополняют возможность действия сотрудников в органах внутренних дел. Но самое важное, что перечень мероприятий по установлению лиц, которые превысили срок пребывания на территории Российской Федерации, он здесь прописан. Это фактически такой миграционный розыск", - сказала Казакова, выступая в Госдуме. Она подчеркнула, что речь идет о тех иностранных гражданах, которые превысили срок разрешенного пребывания, как правило, это 90 суток, и не оформили никакие документы. В апреле официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила, что МВД России завершило работу над законопроектом, ужесточающим государственный контроль в сфере миграции. Она добавила, что законопроект предусматривает усиление контроля в отношении работодателей, нанимающих иностранцев, внесудебное ограничение прав нелегальных мигрантов, а также запрет государственным органам, организациям, физическим и юридическим лицам "оказания нарушителям миграционного законодательства каких-либо услуг, а также другие решения, направленные на упорядочение нахождения на территории РФ иностранных граждан".

https://ria.ru/20240608/migranty-1951500254.html

https://ria.ru/20240611/moskalkova-1952206879.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, валентина казакова, ирина волк, госдума рф, мигранты