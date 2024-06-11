https://ria.ru/20240611/migranty-1952217175.html

Комитет Госдумы одобрил законопроект о введении режима миграционной высылки

Комитет Госдумы одобрил законопроект о введении режима миграционной высылки - РИА Новости, 11.06.2024

Комитет Госдумы одобрил законопроект о введении режима миграционной высылки

Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о введении режима миграционной высылки, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T16:18

2024-06-11T16:18

2024-06-11T16:18

россия

госдума рф

общество

мигранты

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о введении режима миграционной высылки, передает корреспондент РИА Новости. В Госдуму в апреле был внесен законопроект, предлагающий ввести новый режим высылки нелегальных мигрантов с усилением контроля. Мигранты, в отношении которых введен такой режим, не смогут, согласно предложению, менять место жительства или пребывания в РФ без разрешения органа внутренних дел, выезжать за пределы субъекта РФ, в котором проживают, управлять транспортом, приобретать имущество и заключать брак. Предлагается также сократить срок пребывания иностранных граждан в РФ до 90 суток.

https://ria.ru/20240427/vydvorenie-1942854138.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, госдума рф, общество, мигранты