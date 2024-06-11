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Россия и ЦАР планируют разработать меморандум в сфере недропользования - РИА Новости, 11.06.2024
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20:06 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/memorandum-1952273372.html
Россия и ЦАР планируют разработать меморандум в сфере недропользования
Россия и ЦАР планируют разработать меморандум в сфере недропользования - РИА Новости, 11.06.2024
Россия и ЦАР планируют разработать меморандум в сфере недропользования
Россия и Центральноафриканская Республика (ЦАР) по итогам встречи договорились разработать межведомственный меморандум в сфере недропользования, сообщило... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T20:06
2024-06-11T20:06
россия
цар
дмитрий тетенькин
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
в мире
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия и Центральноафриканская Республика (ЦАР) по итогам встречи договорились разработать межведомственный меморандум в сфере недропользования, сообщило Минприроды России. В Минприроды состоялась двусторонняя встреча заместителя министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Тетенькина с министром по крупным работам и стратегическим инвестициям ЦАР Паскалем Биду Коягбеле, говорится в релизе ведомства. "По итогам встречи стороны договорились приступить к разработке межведомственного меморандума, который позволит создать правовую основу для сотрудничества в сфере недропользования", - сообщает министерство. Отмечается, что стороны видят значительный потенциал сотрудничества России и ЦАР в сфере геологоразведки и повышении квалификации специалистов. По словам Тетенькина, скоординированная работа профильных российских ведомств, организаций и компаний совместно с центральноафриканскими партнерами укрепит и расширит сложившиеся между странами связи в области геологии недропользования.
https://ria.ru/20240605/pmef-1950560869.html
https://ria.ru/20240606/tsar-1951037635.html
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россия, цар, дмитрий тетенькин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), в мире
Россия, ЦАР, Дмитрий Тетенькин, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), В мире
Россия и ЦАР планируют разработать меморандум в сфере недропользования

Минприроды: РФ и ЦАР планируют разработать меморандум в сфере недропользования

© Фото : пресс-служба Минприроды РоссииДвусторонняя встреча заместителя министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Тетенькина с министром по крупным работам и стратегическим инвестициям Центральноафриканской Республики (ЦАР) Паскалем Биду Коягбеле
Двусторонняя встреча заместителя министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Тетенькина с министром по крупным работам и стратегическим инвестициям Центральноафриканской Республики (ЦАР) Паскалем Биду Коягбеле - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© Фото : пресс-служба Минприроды России
Двусторонняя встреча заместителя министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Тетенькина с министром по крупным работам и стратегическим инвестициям Центральноафриканской Республики (ЦАР) Паскалем Биду Коягбеле
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия и Центральноафриканская Республика (ЦАР) по итогам встречи договорились разработать межведомственный меморандум в сфере недропользования, сообщило Минприроды России.
В Минприроды состоялась двусторонняя встреча заместителя министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Тетенькина с министром по крупным работам и стратегическим инвестициям ЦАР Паскалем Биду Коягбеле, говорится в релизе ведомства.
Посол России в ЦАР Александр Бикантов - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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"По итогам встречи стороны договорились приступить к разработке межведомственного меморандума, который позволит создать правовую основу для сотрудничества в сфере недропользования", - сообщает министерство.
Отмечается, что стороны видят значительный потенциал сотрудничества России и ЦАР в сфере геологоразведки и повышении квалификации специалистов. По словам Тетенькина, скоординированная работа профильных российских ведомств, организаций и компаний совместно с центральноафриканскими партнерами укрепит и расширит сложившиеся между странами связи в области геологии недропользования.
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РоссияЦАРДмитрий ТетенькинМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)В мире
 
 
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