https://ria.ru/20240611/memorandum-1952273372.html

Россия и ЦАР планируют разработать меморандум в сфере недропользования

Россия и ЦАР планируют разработать меморандум в сфере недропользования - РИА Новости, 11.06.2024

Россия и ЦАР планируют разработать меморандум в сфере недропользования

Россия и Центральноафриканская Республика (ЦАР) по итогам встречи договорились разработать межведомственный меморандум в сфере недропользования, сообщило... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T20:06

2024-06-11T20:06

2024-06-11T20:06

россия

цар

дмитрий тетенькин

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

в мире

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия и Центральноафриканская Республика (ЦАР) по итогам встречи договорились разработать межведомственный меморандум в сфере недропользования, сообщило Минприроды России. В Минприроды состоялась двусторонняя встреча заместителя министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Тетенькина с министром по крупным работам и стратегическим инвестициям ЦАР Паскалем Биду Коягбеле, говорится в релизе ведомства. "По итогам встречи стороны договорились приступить к разработке межведомственного меморандума, который позволит создать правовую основу для сотрудничества в сфере недропользования", - сообщает министерство. Отмечается, что стороны видят значительный потенциал сотрудничества России и ЦАР в сфере геологоразведки и повышении квалификации специалистов. По словам Тетенькина, скоординированная работа профильных российских ведомств, организаций и компаний совместно с центральноафриканскими партнерами укрепит и расширит сложившиеся между странами связи в области геологии недропользования.

https://ria.ru/20240605/pmef-1950560869.html

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россия, цар, дмитрий тетенькин, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), в мире