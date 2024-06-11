Россия и ЦАР планируют разработать меморандум в сфере недропользования
Минприроды: РФ и ЦАР планируют разработать меморандум в сфере недропользования
© Фото : пресс-служба Минприроды РоссииДвусторонняя встреча заместителя министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Тетенькина с министром по крупным работам и стратегическим инвестициям Центральноафриканской Республики (ЦАР) Паскалем Биду Коягбеле
Двусторонняя встреча заместителя министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Тетенькина с министром по крупным работам и стратегическим инвестициям Центральноафриканской Республики (ЦАР) Паскалем Биду Коягбеле
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Россия и Центральноафриканская Республика (ЦАР) по итогам встречи договорились разработать межведомственный меморандум в сфере недропользования, сообщило Минприроды России.
В Минприроды состоялась двусторонняя встреча заместителя министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Тетенькина с министром по крупным работам и стратегическим инвестициям ЦАР Паскалем Биду Коягбеле, говорится в релизе ведомства.
"По итогам встречи стороны договорились приступить к разработке межведомственного меморандума, который позволит создать правовую основу для сотрудничества в сфере недропользования", - сообщает министерство.
Отмечается, что стороны видят значительный потенциал сотрудничества России и ЦАР в сфере геологоразведки и повышении квалификации специалистов. По словам Тетенькина, скоординированная работа профильных российских ведомств, организаций и компаний совместно с центральноафриканскими партнерами укрепит и расширит сложившиеся между странами связи в области геологии недропользования.