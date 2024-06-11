https://ria.ru/20240611/medvedi-1952203384.html
В Красноярске объявили режим повышенной готовности из-за медведей
В Красноярске объявили режим повышенной готовности из-за медведей - РИА Новости, 11.06.2024
В Красноярске объявили режим повышенной готовности из-за медведей
Режим повышенной готовности объявлен властями Красноярска из-за появления медведей в черте города, за последние две недели было зарегистрировано несколько... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T15:41
2024-06-11T15:41
2024-06-11T15:41
красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 11 июн - РИА Новости. Режим повышенной готовности объявлен властями Красноярска из-за появления медведей в черте города, за последние две недели было зарегистрировано несколько случаев, сообщает мэрия Красноярска. "В прошедшие две недели в Красноярске зарегистрированы несколько случаев появления медведей в черте города, в том числе в районах дач. Для организации необходимых для безопасности горожан мероприятий администрацией города принято решение перевести ответственные структуры в режим повышенной готовности", - говорится в сообщении. В мэрии отмечают, что ответственным структурам было рекомендовано обеспечить патрулирование территории Красноярска межведомственными группами. Ранее сообщалось, что медвежонок снес ограждение Академии биатлона в Красноярске и пробрался на территорию спорткомплекса, в это время там проходили тренировки, которые приостановили до окончания работ соответствующих служб и восстановления забора. Также в социальных сетях и СМИ в понедельник распространялись кадры с медведицей и двумя медвежатами недалеко от СНТ "Мраморный карьер". От дома очевидцев диких животных отделяла река, течением которой унесло медвежонка. По словам местных жителей, история закончилась благополучно - все три медведя ушли в лес.
https://ria.ru/20240609/medved-1951792330.html
красноярск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красноярск, происшествия
В Красноярске объявили режим повышенной готовности из-за медведей
Мэрия Красноярска объявила режим повышенной готовности из-за появления медведей
КРАСНОЯРСК, 11 июн - РИА Новости.
Режим повышенной готовности объявлен властями Красноярска из-за появления медведей в черте города, за последние две недели было зарегистрировано несколько случаев, сообщает мэрия
Красноярска.
«
"В прошедшие две недели в Красноярске зарегистрированы несколько случаев появления медведей в черте города, в том числе в районах дач. Для организации необходимых для безопасности горожан мероприятий администрацией города принято решение перевести ответственные структуры в режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.
В мэрии отмечают, что ответственным структурам было рекомендовано обеспечить патрулирование территории Красноярска межведомственными группами.
Ранее сообщалось, что медвежонок снес ограждение Академии биатлона в Красноярске и пробрался на территорию спорткомплекса, в это время там проходили тренировки, которые приостановили до окончания работ соответствующих служб и восстановления забора.
Также в социальных сетях и СМИ в понедельник распространялись кадры с медведицей и двумя медвежатами недалеко от СНТ "Мраморный карьер". От дома очевидцев диких животных отделяла река, течением которой унесло медвежонка. По словам местных жителей, история закончилась благополучно - все три медведя ушли в лес.