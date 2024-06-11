Мэр Йошкар-Олы подал в отставку
Мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов подал в отставку
Евгений Маслов. Архивное фото
КАЗАНЬ, 11 июн - РИА Новости. Мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов подал в отставку, вопрос о досрочном прекращении его полномочий рассмотрят депутаты городского округа 17 июня, следует из опубликованного на сайте собрания депутатов распоряжения.
"Созвать 56-ю (внеочередную) сессию собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" седьмого созыва 17 июня в 15.30 часов… Внести в повестку дня… следующие вопросы: о досрочном прекращении полномочий главы администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" (мэра города) ввиду отставки по собственному желанию", - говорится в распоряжении главы городского округа.
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Вторым вопросом повестки депутатам предложено рассмотреть назначение временно исполняющего обязанности мэра Йошкар-Олы.
Маслов родился 22 сентября 1979 года в городе Тверь. Окончил юридический факультет Марийского государственного университета. Трудовую деятельность начал в 1997 году с работы в Государственной регпалате при министерстве юстиции республики. В 2010 году возглавил департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области. В 2014 году был назначен заместителем министра государственного имущества Марий Эл.
В декабре 2015 года Маслов был утвержден в должности мэра Йошкар-Олы. В ноябре 2019 года депутаты городского собрания переизбрали его главой администрации Йошкар-Олы.
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