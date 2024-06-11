https://ria.ru/20240611/maslov-1952236878.html

Мэр Йошкар-Олы подал в отставку

Мэр Йошкар-Олы подал в отставку - РИА Новости, 11.06.2024

Мэр Йошкар-Олы подал в отставку

Мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов подал в отставку, вопрос о досрочном прекращении его полномочий рассмотрят депутаты городского округа 17 июня, следует из... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T17:27

2024-06-11T17:27

2024-06-11T17:27

политика

йошкар-ола

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КАЗАНЬ, 11 июн - РИА Новости. Мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов подал в отставку, вопрос о досрочном прекращении его полномочий рассмотрят депутаты городского округа 17 июня, следует из опубликованного на сайте собрания депутатов распоряжения. "Созвать 56-ю (внеочередную) сессию собрания депутатов городского округа "Город Йошкар-Ола" седьмого созыва 17 июня в 15.30 часов… Внести в повестку дня… следующие вопросы: о досрочном прекращении полномочий главы администрации городского округа "Город Йошкар-Ола" (мэра города) ввиду отставки по собственному желанию", - говорится в распоряжении главы городского округа. Вторым вопросом повестки депутатам предложено рассмотреть назначение временно исполняющего обязанности мэра Йошкар-Олы. Маслов родился 22 сентября 1979 года в городе Тверь. Окончил юридический факультет Марийского государственного университета. Трудовую деятельность начал в 1997 году с работы в Государственной регпалате при министерстве юстиции республики. В 2010 году возглавил департамент управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской области. В 2014 году был назначен заместителем министра государственного имущества Марий Эл. В декабре 2015 года Маслов был утвержден в должности мэра Йошкар-Олы. В ноябре 2019 года депутаты городского собрания переизбрали его главой администрации Йошкар-Олы.

https://ria.ru/20240605/pirmagomedov-1950676079.html

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политика, йошкар-ола