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Маск заявил, что Apple недостаточно умна для создания собственного ИИ - РИА Новости, 11.06.2024
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00:38 11.06.2024 (обновлено: 00:40 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/mask-1952079282.html
Маск заявил, что Apple недостаточно умна для создания собственного ИИ
Маск заявил, что Apple недостаточно умна для создания собственного ИИ - РИА Новости, 11.06.2024
Маск заявил, что Apple недостаточно умна для создания собственного ИИ
Американская корпорация Apple оказалась недостаточно умной для того, чтобы разработать собственную технологию искусственного интеллекта (ИИ) и гарантировать... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T00:38
2024-06-11T00:40
в мире
технологии
илон маск
apple
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ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Американская корпорация Apple оказалась недостаточно умной для того, чтобы разработать собственную технологию искусственного интеллекта (ИИ) и гарантировать защиту безопасности пользовательских данных, передаваемых компании OpenAI, в партнерстве с которой был разработан новый ИИ Apple Intelligence, заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети Х. "Совершенным абсурдом является то, что Apple оказывается недостаточно умной для создания собственного ИИ, но каким-то образом способна гарантировать, что OpenAI защитит вашу безопасность и конфиденциальность!" - написал он. По мнению Маска, Apple понятия не имеет, что на самом деле происходит с данными пользователей после того, как они передаются OpenAI. Миллиардер также объяснил готовность запретить использование всех устройств Apple в своих компаниях тем, что внедрение в них ИИ является "недопустимым нарушением безопасности". Ранее в понедельник OpenAI и Apple объявили о партнерстве для интеграции ChatGPT в приложения Apple. Так, Apple интегрирует технологии искусственного интеллекта ChatGPT в свои операционные системы iOS, iPadOS и macOS. Технология ИИ для iPhone, iPad и Mac объединяет возможности генеративных моделей с "персональным контекстом". Согласно релизу, Apple Intelligence позволит сокращать, исправлять и проверять различные тексты. Кроме того, новый ИИ сможет создавать текстовую расшифровку телефонных звонков. С помощью инструмента Image Playground пользователи смогут генерировать изображения. Также в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia будет интегрирован доступ к ChatGPT. OpenAI известна созданием чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
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в мире, технологии, илон маск, apple
В мире, Технологии, Илон Маск, Apple
Маск заявил, что Apple недостаточно умна для создания собственного ИИ

Маск: Apple оказалась недостаточно умной для создания собственной технологии ИИ

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Американская корпорация Apple оказалась недостаточно умной для того, чтобы разработать собственную технологию искусственного интеллекта (ИИ) и гарантировать защиту безопасности пользовательских данных, передаваемых компании OpenAI, в партнерстве с которой был разработан новый ИИ Apple Intelligence, заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети Х.
"Совершенным абсурдом является то, что Apple оказывается недостаточно умной для создания собственного ИИ, но каким-то образом способна гарантировать, что OpenAI защитит вашу безопасность и конфиденциальность!" - написал он.
Эдвард Сноуден - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Государства и корпорации хотят захватить контроль над ИИ, заявил Сноуден
5 июня, 16:07
По мнению Маска, Apple понятия не имеет, что на самом деле происходит с данными пользователей после того, как они передаются OpenAI.
Миллиардер также объяснил готовность запретить использование всех устройств Apple в своих компаниях тем, что внедрение в них ИИ является "недопустимым нарушением безопасности".
Ранее в понедельник OpenAI и Apple объявили о партнерстве для интеграции ChatGPT в приложения Apple. Так, Apple интегрирует технологии искусственного интеллекта ChatGPT в свои операционные системы iOS, iPadOS и macOS. Технология ИИ для iPhone, iPad и Mac объединяет возможности генеративных моделей с "персональным контекстом". Согласно релизу, Apple Intelligence позволит сокращать, исправлять и проверять различные тексты. Кроме того, новый ИИ сможет создавать текстовую расшифровку телефонных звонков. С помощью инструмента Image Playground пользователи смогут генерировать изображения. Также в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia будет интегрирован доступ к ChatGPT.
OpenAI известна созданием чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
К 2029 году ИИ станет умнее всех людей, вместе взятых, считает Маск
13 марта, 13:59
 
В миреТехнологииИлон МаскApple
 
 
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