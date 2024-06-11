https://ria.ru/20240611/mask-1952079282.html
Маск заявил, что Apple недостаточно умна для создания собственного ИИ
Маск заявил, что Apple недостаточно умна для создания собственного ИИ - РИА Новости, 11.06.2024
Маск заявил, что Apple недостаточно умна для создания собственного ИИ
Американская корпорация Apple оказалась недостаточно умной для того, чтобы разработать собственную технологию искусственного интеллекта (ИИ) и гарантировать... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T00:38
2024-06-11T00:38
2024-06-11T00:40
в мире
технологии
илон маск
apple
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900649324_835:68:2700:1117_1920x0_80_0_0_958aded3d12762a24963b998c73c1f13.jpg
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости. Американская корпорация Apple оказалась недостаточно умной для того, чтобы разработать собственную технологию искусственного интеллекта (ИИ) и гарантировать защиту безопасности пользовательских данных, передаваемых компании OpenAI, в партнерстве с которой был разработан новый ИИ Apple Intelligence, заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети Х. "Совершенным абсурдом является то, что Apple оказывается недостаточно умной для создания собственного ИИ, но каким-то образом способна гарантировать, что OpenAI защитит вашу безопасность и конфиденциальность!" - написал он. По мнению Маска, Apple понятия не имеет, что на самом деле происходит с данными пользователей после того, как они передаются OpenAI. Миллиардер также объяснил готовность запретить использование всех устройств Apple в своих компаниях тем, что внедрение в них ИИ является "недопустимым нарушением безопасности". Ранее в понедельник OpenAI и Apple объявили о партнерстве для интеграции ChatGPT в приложения Apple. Так, Apple интегрирует технологии искусственного интеллекта ChatGPT в свои операционные системы iOS, iPadOS и macOS. Технология ИИ для iPhone, iPad и Mac объединяет возможности генеративных моделей с "персональным контекстом". Согласно релизу, Apple Intelligence позволит сокращать, исправлять и проверять различные тексты. Кроме того, новый ИИ сможет создавать текстовую расшифровку телефонных звонков. С помощью инструмента Image Playground пользователи смогут генерировать изображения. Также в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia будет интегрирован доступ к ChatGPT. OpenAI известна созданием чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.
https://ria.ru/20240605/ii-1950718677.html
https://ria.ru/20240313/ii-1932723756.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900649324_938:7:2717:1341_1920x0_80_0_0_bc3ef32b261778715afb59e45ff66251.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, илон маск, apple
В мире, Технологии, Илон Маск, Apple
Маск заявил, что Apple недостаточно умна для создания собственного ИИ
Маск: Apple оказалась недостаточно умной для создания собственной технологии ИИ
ВАШИНГТОН, 11 июн - РИА Новости.
Американская корпорация Apple оказалась недостаточно умной для того, чтобы разработать собственную технологию искусственного интеллекта (ИИ) и гарантировать защиту безопасности пользовательских данных, передаваемых компании OpenAI, в партнерстве с которой был разработан новый ИИ Apple Intelligence, заявил американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети Х
.
"Совершенным абсурдом является то, что Apple оказывается недостаточно умной для создания собственного ИИ, но каким-то образом способна гарантировать, что OpenAI защитит вашу безопасность и конфиденциальность!" - написал он.
По мнению Маска, Apple понятия не имеет, что на самом деле происходит с данными пользователей после того, как они передаются OpenAI.
Миллиардер также объяснил готовность запретить использование всех устройств Apple в своих компаниях тем, что внедрение в них ИИ является "недопустимым нарушением безопасности".
Ранее в понедельник OpenAI и Apple объявили о партнерстве для интеграции ChatGPT в приложения Apple. Так, Apple интегрирует технологии искусственного интеллекта ChatGPT в свои операционные системы iOS, iPadOS и macOS. Технология ИИ для iPhone, iPad и Mac объединяет возможности генеративных моделей с "персональным контекстом". Согласно релизу, Apple Intelligence позволит сокращать, исправлять и проверять различные тексты. Кроме того, новый ИИ сможет создавать текстовую расшифровку телефонных звонков. С помощью инструмента Image Playground пользователи смогут генерировать изображения. Также в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia будет интегрирован доступ к ChatGPT.
OpenAI известна созданием чат-бота ChatGPT, который набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.