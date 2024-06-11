https://ria.ru/20240611/manul-1952175961.html

Манулу Тимофею из Московского зоопарка сделали подарок на день рождения

Манулу Тимофею из Московского зоопарка сделали подарок на день рождения - РИА Новости, 11.06.2024

Манулу Тимофею из Московского зоопарка сделали подарок на день рождения

Манул Тимофей из Московского зоопарка получил перепелку в честь дня рождения, сообщается в Telegram-канале учреждения. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T14:15

2024-06-11T14:15

2024-06-11T14:45

хорошие новости

московский зоопарк

общество

москва

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Манул Тимофей из Московского зоопарка получил перепелку в честь дня рождения, сообщается в Telegram-канале учреждения."Сегодня свой день рождения празднует символ и гордость Московского зоопарка — манул Тимофей. <...> Денис любовно упаковал для него перепелку. Как и положено манулу, он осторожно осмотрел и обнюхал подарок. И далеко не сразу решился его распаковать", — говорится в посте.Тимофей родился 11 июня 2020 года в Новосибирском зоопарке. Его маму зовут Ласточка, а папу — Зеленогорск. В 2021 году манул поселился в Московском зоопарке.

https://ria.ru/20240606/manul-1950978697.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Подарок на день рождения для манула Тимофея Подарок на день рождения для манула Тимофея 2024-06-11T14:15 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

московский зоопарк, общество, москва