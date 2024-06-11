https://ria.ru/20240611/manul-1952175961.html
Манулу Тимофею из Московского зоопарка сделали подарок на день рождения
Манулу Тимофею из Московского зоопарка сделали подарок на день рождения - РИА Новости, 11.06.2024
Манулу Тимофею из Московского зоопарка сделали подарок на день рождения
Манул Тимофей из Московского зоопарка получил перепелку в честь дня рождения, сообщается в Telegram-канале учреждения. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T14:15
2024-06-11T14:15
2024-06-11T14:45
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Манул Тимофей из Московского зоопарка получил перепелку в честь дня рождения, сообщается в Telegram-канале учреждения."Сегодня свой день рождения празднует символ и гордость Московского зоопарка — манул Тимофей. <...> Денис любовно упаковал для него перепелку. Как и положено манулу, он осторожно осмотрел и обнюхал подарок. И далеко не сразу решился его распаковать", — говорится в посте.Тимофей родился 11 июня 2020 года в Новосибирском зоопарке. Его маму зовут Ласточка, а папу — Зеленогорск. В 2021 году манул поселился в Московском зоопарке.
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Подарок на день рождения для манула Тимофея
Подарок на день рождения для манула Тимофея
2024-06-11T14:15
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РИА Новости
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московский зоопарк, общество, москва
Хорошие новости, Московский зоопарк, Общество, Москва
Манулу Тимофею из Московского зоопарка сделали подарок на день рождения
Манул Тимофей из Московского зоопарка получил перепелку в честь дня рождения