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Манулу Тимофею из Московского зоопарка сделали подарок на день рождения - РИА Новости, 11.06.2024
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Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
14:15 11.06.2024 (обновлено: 14:45 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/manul-1952175961.html
Манулу Тимофею из Московского зоопарка сделали подарок на день рождения
Манулу Тимофею из Московского зоопарка сделали подарок на день рождения - РИА Новости, 11.06.2024
Манулу Тимофею из Московского зоопарка сделали подарок на день рождения
Манул Тимофей из Московского зоопарка получил перепелку в честь дня рождения, сообщается в Telegram-канале учреждения. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T14:15
2024-06-11T14:45
хорошие новости
московский зоопарк
общество
москва
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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Манул Тимофей из Московского зоопарка получил перепелку в честь дня рождения, сообщается в Telegram-канале учреждения."Сегодня свой день рождения празднует символ и гордость Московского зоопарка — манул Тимофей. &lt;...&gt; Денис любовно упаковал для него перепелку. Как и положено манулу, он осторожно осмотрел и обнюхал подарок. И далеко не сразу решился его распаковать", — говорится в посте.Тимофей родился 11 июня 2020 года в Новосибирском зоопарке. Его маму зовут Ласточка, а папу — Зеленогорск. В 2021 году манул поселился в Московском зоопарке.
https://ria.ru/20240606/manul-1950978697.html
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РИА Новости
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4.7
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7 495 645-6601
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Подарок на день рождения для манула Тимофея
Подарок на день рождения для манула Тимофея
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московский зоопарк, общество, москва
Хорошие новости, Московский зоопарк, Общество, Москва
Манулу Тимофею из Московского зоопарка сделали подарок на день рождения

Манул Тимофей из Московского зоопарка получил перепелку в честь дня рождения

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Манул Тимофей из Московского зоопарка получил перепелку в честь дня рождения, сообщается в Telegram-канале учреждения.
"Сегодня свой день рождения празднует символ и гордость Московского зоопарка — манул Тимофей. <...> Денис любовно упаковал для него перепелку. Как и положено манулу, он осторожно осмотрел и обнюхал подарок. И далеко не сразу решился его распаковать", — говорится в посте.
Тимофей родился 11 июня 2020 года в Новосибирском зоопарке. Его маму зовут Ласточка, а папу — Зеленогорск. В 2021 году манул поселился в Московском зоопарке.
Манул Тимофей - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
Манул Тимофей похудел к лету
6 июня, 13:16
 
Хорошие новостиМосковский зоопаркОбществоМосква
 
 
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