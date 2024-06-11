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В Малави объявили траур из-за гибели вице-президента

В Малави объявили траур из-за гибели вице-президента - РИА Новости, 11.06.2024

В Малави объявили траур из-за гибели вице-президента

Президент Малави Лазарус Чаквера объявил трехнедельный траур в связи с гибелью вице-президента страны Саулоса Клауса Чилимы и остальных пассажиров, погибших при РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T22:59

2024-06-11T22:59

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МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Президент Малави Лазарус Чаквера объявил трехнедельный траур в связи с гибелью вице-президента страны Саулоса Клауса Чилимы и остальных пассажиров, погибших при крушении воздушного судна. Ранее портал Malawi24 сообщал, что воздушное судно, на борту которого находился Чилима, могло потерпеть крушение. По данным СМИ, произошла аварийная посадка после неудачной попытки приземления в аэропорту. Позже малавийское издание MBC Digital со ссылкой на президента страны Лазаруса Чакверу сообщило, что Чилима и другие пассажиры пропавшего воздушного судна не выжили после крушения. "Президент Республики Малави распорядился, чтобы... с 11 июня 2024 года... в стране был объявлен 21-дневный траур в память о покойном Саулосе Клаусе Чилиме, вице-президенте Малави... и восьми чиновниках, которых мы потеряли в трагической авиакатастрофе в понедельник", - следует из пресс-релиза, опубликованного в аккаунте правительства Малави в социальной сети Facebook*.Согласно пресс-релизу, президент также распорядился, чтобы все флаги были приспущены в течение всего периода траура. Также президент Малави сообщил в своём аккаунте в социальной сети Facebook*, что тела Чилимы и остальных погибших в авиакатастрофе пассажиров были доставлены в столицу страны Лилонгве. Портал Malawi24 ранее сообщал, что на борту была бывшая первая леди Малави Патрисия Мулузи.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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в мире, малави, россия, лилонгве, facebook, происшествия – радио sputnik