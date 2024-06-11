https://ria.ru/20240611/malavi-1952152752.html

Пропавшее воздушное судно с вице-президентом Малави пока не нашли

Пропавшее воздушное судно с вице-президентом Малави пока не нашли - РИА Новости, 11.06.2024

Пропавшее воздушное судно с вице-президентом Малави пока не нашли

Пропавшее воздушное судно с вице-президентом Малави Саулосом Клаусом Чилимой пока не нашли, поиски продолжаются, сообщает малавийское издание MBC Digital со... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T12:46

2024-06-11T12:46

2024-06-11T12:47

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Пропавшее воздушное судно с вице-президентом Малави Саулосом Клаусом Чилимой пока не нашли, поиски продолжаются, сообщает малавийское издание MBC Digital со ссылкой на командующего вооруженными силами Малави Пола Фири. "Командующий силами обороны Малави Пол Валентино Фири говорит, что поиски пропавшего воздушного судна, которое перевозило вице-президента Саулоса Чилиму, продолжаются с участием 200 солдат, однако самолет пока не обнаружен", - пишет издание. Ранее портал Malawi24 сообщал, что воздушное судно, на борту которого находился Чилима, могло потерпеть крушение. По данным СМИ, произошла аварийная посадка после неудачной попытки приземления в аэропорту. По данным источников портала Malawi24, есть очевидцы крушения воздушного судна в районе леса Чикангава, вероятно, это был самолет, на котором находился вице-премьер. Кроме того, по словам других источников, в последний раз телефон Чилимы был доступен приблизительно в 10.30 по местному времени (11.30 мск). Ожидалось, что воздушное судно вернется в столицу Лилонгве максимум через час после возращения из аэропорта Мзузу.

https://ria.ru/20240610/malavi-1952034891.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, малави, лилонгве