Во Франции осудили Макрона, переложившего решение проблем на оппозицию
Филиппо: Макрон подставляет оппозицию, свалив на нее проблемы страны
© AP Photo / Ebrahim NorooziЭммануэль Макрон
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Эммануэль Макрон. Архивное фото
ПАРИЖ, 11 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, объявив срочные выборы в Нацсобрание на фоне провала его партии на выборах в Европарламент, подставляет оппозицию перед президентской гонкой 2027 года, свалив на нее текущие проблемы, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Макрон хотел поставить партию, которая будет в лидерах – вероятно, "Национальное объединение", - в трудные условия, когда необходимо формировать бюджет на 2025 год, когда начинаются Олимпийские игры, когда Макрон намеренно подливает масла в огонь, подталкивая к тотальной войне на Украине, когда ЕС потребует жесткой экономии от Франции, когда в стране социальный кризис из-за роста цен на энергетику, возмущение в мире аграриев, которое продолжится", - сказал политик.
По его словам, это "циничный расчет со стороны Макрона".
"Это своего рода "отравленный подарок" оппозиции, чтобы свалить на нее проблемы и сделать невозможным ее победу на президентских выборах в 2027 году", - отметил Филиппо.
Ранее радиостанция Europe 1 сообщила, что Макрон обсуждает с окружением возможность своей отставки. В случае победы "Национального объединения" на выборах в парламент президент рискует оказаться в ситуации "сожительства" - так во французской политике называют положение, при котором глава государства и большинство депутатов Национального собрания относятся к разным политическим лагерям. В этом случае на пост премьер-министра назначается представитель оппозиции президента. За современную историю Франции такая ситуация складывалась трижды: два раза при Франсуа Миттеране и один раз при Жаке Шираке.
Как утверждает радиостанция Europe 1, Макрон может согласиться на "сожительство" с "Национальным объединением", чтобы "дать им радостно провалиться" до следующих президентских выборов 2027 года.
На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции крайне правая партия "Национальное объединение" (RN) более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
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