https://ria.ru/20240611/makron-1952173260.html

Макрон заявил, что не уйдет в отставку с поста президента Франции

Макрон заявил, что не уйдет в отставку с поста президента Франции - РИА Новости, 11.06.2024

Макрон заявил, что не уйдет в отставку с поста президента Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не уйдет в отставку, "каким бы ни был результат" внеочередных парламентских выборов, об этом он сообщил в... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T14:04

2024-06-11T14:04

2024-06-11T16:13

в мире

франция

эммануэль макрон

европарламент

выборы в европарламент — 2024

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ПАРИЖ, 11 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не уйдет в отставку, "каким бы ни был результат" внеочередных парламентских выборов, об этом он сообщил в интервью изданию "Фигаро".Президента спросили о риске того, что вдвое опередившая президентскую коалицию на выборах в Европарламент крайне правая партия "Национальное объединение" (RN) в случае победы на выборах в парламент потребует его отставки."Не RN пишет конституцию, и это не в ее духе. Место законодательных институтов определено, место президента, каким бы ни был результат выборов, тоже. Для меня это неприкосновенно", - заявил Макрон.Ранее радиостанция Europe 1 со ссылкой на окружение президента сообщала, что французский лидер обсуждает с окружением возможность своей отставки на фоне назначения им выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента Франции).На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции крайне правая партия "Национальное объединение" (RN) более чем в два раза опередила коалицию сторонников Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.

https://radiosputnik.ru/20240611/podzag-1952175779.html

https://radiosputnik.ru/20240611/makron-1952168470.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, европарламент, выборы в европарламент — 2024