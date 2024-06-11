https://ria.ru/20240611/makron-1952172195.html

Французский политик назвал причину роспуска Нацсобрания Макроном

Французский политик назвал причину роспуска Нацсобрания Макроном - РИА Новости, 11.06.2024

Французский политик назвал причину роспуска Нацсобрания Макроном

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил досрочные выборы в Нацсобрание на фоне провала его партии на выборах в Европарламент, чтобы избежать вотума недоверия РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T14:00

2024-06-11T14:00

2024-06-11T14:00

в мире

франция

украина

эммануэль макрон

флориан филиппо

европарламент

евросоюз

выборы в европарламент — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1949000356_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_904065b8adb5d8f2311a3fee72dd6bd0.jpg

ПАРИЖ, 11 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил досрочные выборы в Нацсобрание на фоне провала его партии на выборах в Европарламент, чтобы избежать вотума недоверия правительству и вынужденной отставки кабмина, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты", выступающей за выход Франции из ЕС и НАТО и прекращение поставок оружия Украине, Флориан Филиппо. По его словам, Макрон хотел "контролировать календарь" и распустить парламент прежде, чем состоится голосование о недоверии правительству. "Макрон распустил Нацсобрание, потому что показал очень низкие результаты на выборах в Европарламент, но также потому, что хотел контролировать происходящее. Он захотел срочные выборы в парламент вместо того, чтобы столкнуться с вотумом недоверия и вынужденной отставкой правительства, и обязательным роспуском Нацсобрания через несколько месяцев", - считает политик. По словам Филиппо, такой короткий срок на выдвижение кандидатов и формирование программы – всего три недели – беспрецедентен в истории Пятой республики. На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции крайне правая партия "Национальное объединение" (RN) более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.

https://ria.ru/20240609/france-1951832938.html

https://ria.ru/20240611/frantsiya-1952129418.html

франция

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, украина, эммануэль макрон, флориан филиппо, европарламент, евросоюз, выборы в европарламент — 2024