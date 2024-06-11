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Французский политик назвал причину роспуска Нацсобрания Макроном - РИА Новости, 11.06.2024
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14:00 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/makron-1952172195.html
Французский политик назвал причину роспуска Нацсобрания Макроном
Французский политик назвал причину роспуска Нацсобрания Макроном - РИА Новости, 11.06.2024
Французский политик назвал причину роспуска Нацсобрания Макроном
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил досрочные выборы в Нацсобрание на фоне провала его партии на выборах в Европарламент, чтобы избежать вотума недоверия РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T14:00
2024-06-11T14:00
в мире
франция
украина
эммануэль макрон
флориан филиппо
европарламент
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выборы в европарламент — 2024
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ПАРИЖ, 11 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил досрочные выборы в Нацсобрание на фоне провала его партии на выборах в Европарламент, чтобы избежать вотума недоверия правительству и вынужденной отставки кабмина, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты", выступающей за выход Франции из ЕС и НАТО и прекращение поставок оружия Украине, Флориан Филиппо. По его словам, Макрон хотел "контролировать календарь" и распустить парламент прежде, чем состоится голосование о недоверии правительству. "Макрон распустил Нацсобрание, потому что показал очень низкие результаты на выборах в Европарламент, но также потому, что хотел контролировать происходящее. Он захотел срочные выборы в парламент вместо того, чтобы столкнуться с вотумом недоверия и вынужденной отставкой правительства, и обязательным роспуском Нацсобрания через несколько месяцев", - считает политик. По словам Филиппо, такой короткий срок на выдвижение кандидатов и формирование программы – всего три недели – беспрецедентен в истории Пятой республики. На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции крайне правая партия "Национальное объединение" (RN) более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
https://ria.ru/20240609/france-1951832938.html
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в мире, франция, украина, эммануэль макрон, флориан филиппо, европарламент, евросоюз, выборы в европарламент — 2024
В мире, Франция, Украина, Эммануэль Макрон, Флориан Филиппо, Европарламент, Евросоюз, Выборы в Европарламент — 2024
Французский политик назвал причину роспуска Нацсобрания Макроном

Филиппо: Макрон распустил парламент, чтобы избежать вотума недоверия

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 11 июн – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил досрочные выборы в Нацсобрание на фоне провала его партии на выборах в Европарламент, чтобы избежать вотума недоверия правительству и вынужденной отставки кабмина, заявил РИА Новости лидер французской партии "Патриоты", выступающей за выход Франции из ЕС и НАТО и прекращение поставок оружия Украине, Флориан Филиппо.
По его словам, Макрон хотел "контролировать календарь" и распустить парламент прежде, чем состоится голосование о недоверии правительству.
Изображение сгенерировано ИИ
Макрон допетушился: ультраправые общипали его до роспуска парламента
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"Макрон распустил Нацсобрание, потому что показал очень низкие результаты на выборах в Европарламент, но также потому, что хотел контролировать происходящее. Он захотел срочные выборы в парламент вместо того, чтобы столкнуться с вотумом недоверия и вынужденной отставкой правительства, и обязательным роспуском Нацсобрания через несколько месяцев", - считает политик.
По словам Филиппо, такой короткий срок на выдвижение кандидатов и формирование программы – всего три недели – беспрецедентен в истории Пятой республики.
На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции крайне правая партия "Национальное объединение" (RN) более чем в два раза опередила коалицию сторонников президента Эммануэля Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.
Председатель партии Национальное объединение Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
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Вчера, 11:28
 
В миреФранцияУкраинаЭммануэль МакронФлориан ФилиппоЕвропарламентЕвросоюзВыборы в Европарламент — 2024
 
 
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