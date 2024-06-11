https://ria.ru/20240611/makron-1952155866.html

Елисейский дворец опроверг сообщения о возможной отставки Макрона

Елисейский дворец опроверг сообщения о возможной отставки Макрона - РИА Новости, 11.06.2024

Елисейский дворец опроверг сообщения о возможной отставки Макрона

Елисейский дворец категорически отвергает распространившие в СМИ сообщения о том, что президент Франции Эммануэль Макрон якобы рассматривает возможность подать... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T12:53

2024-06-11T12:53

2024-06-11T13:34

в мире

франция

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ПАРИЖ, 11 июн - РИА Новости. Елисейский дворец категорически отвергает распространившие в СМИ сообщения о том, что президент Франции Эммануэль Макрон якобы рассматривает возможность подать в отставку, передает радиостанция Europe 1.Ранее Europe 1 со ссылкой на окружение Макрона сообщила, что французский лидер обсуждает с окружением возможность своей отставки на фоне назначения им выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента Франции)."Утром во вторник Елисейский дворец категорически отверг любые намерения отставки главы государства", - сообщает радиостанция.На прошедших в воскресенье выборах в Европарламент во Франции крайне правая партия "Национальное объединение" (RN) более чем в два раза опередила коалицию сторонников Макрона, набрав 31,36% голосов. Макрон вслед за этим объявил о роспуске Нацсобрания, нижней палаты французского парламента, и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура - 30 июня и 7 июля.

https://ria.ru/20240111/gabriel_attal-1920610513.html

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в мире, франция