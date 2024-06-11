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Макрон обсуждает с окружением возможность своей отставки, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.06.2024
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09:38 11.06.2024 (обновлено: 11:00 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/makron-1952109915.html
Макрон обсуждает с окружением возможность своей отставки, сообщили СМИ
Макрон обсуждает с окружением возможность своей отставки, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.06.2024
Макрон обсуждает с окружением возможность своей отставки, сообщили СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает своей отставки, сообщила радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T09:38
2024-06-11T11:00
в мире
франция
эммануэль макрон
европарламент
выборы в европарламент — 2024
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ПАРИЖ, 11 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает своей отставки, сообщила радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники. "Отставка президента не является табу. Да, нужно рассматривать все варианты. &lt;...&gt; Он готов пожертвовать окончанием своего президентского срока", — сказал собеседник СМИ, приближенный к президенту. Отмечается, что этот вариант развития событий Макрон обсуждал с человеком из своего окружения в последние недели. Он не является предпочтительным, но может усилить "драматичность" ситуации.Утверждается, что Макрон также может согласиться на совместное правление с правой партией "Национальное объединение" в случае их победы на парламентских выборах, чтобы "дать им радостно провалиться" до следующих президентских выборов 2027 года. В воскресенье после объявления предварительных результатов выборов в Европарламент во Франции, согласно которым "Национальное объединение" более чем в два раза опередило коалицию сторонников Макрона, французский лидер объявил о роспуске Нацсобрания и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура — 30 июня и 7 июля.Как сообщил телеканал RTL со ссылкой на опрос компании Toluna Harris Interactive, правые по итогам досрочных выборов могут получить относительное большинство в Национальном собрании.
https://ria.ru/20240611/evrosoyuz-1951991549.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, европарламент, выборы в европарламент — 2024
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Европарламент, Выборы в Европарламент — 2024
Макрон обсуждает с окружением возможность своей отставки, сообщили СМИ

Europe 1: Макрон обсуждает с окружением возможность своей отставки

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 11 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает своей отставки, сообщила радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники.
"Отставка президента не является табу. Да, нужно рассматривать все варианты. <...> Он готов пожертвовать окончанием своего президентского срока", — сказал собеседник СМИ, приближенный к президенту.
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Отмечается, что этот вариант развития событий Макрон обсуждал с человеком из своего окружения в последние недели. Он не является предпочтительным, но может усилить "драматичность" ситуации.
Утверждается, что Макрон также может согласиться на совместное правление с правой партией "Национальное объединение" в случае их победы на парламентских выборах, чтобы "дать им радостно провалиться" до следующих президентских выборов 2027 года.

Финальные результаты выборов в Европарламент во Франции:

"Национальное объединение" — 31,37% голосов;

коалиция с партией Макрона "Возрождение" — 14,6%;

список депутатов от "Социалистической партии" и партии "Общественное место" — 13,83%;

"Непокорившаяся Франция" — 9,89%;

"Республиканцы" — 7,25%;

"Экологисты" — 5,5%;

"Отвоевание" — 5,47%.

В воскресенье после объявления предварительных результатов выборов в Европарламент во Франции, согласно которым "Национальное объединение" более чем в два раза опередило коалицию сторонников Макрона, французский лидер объявил о роспуске Нацсобрания и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура — 30 июня и 7 июля.
Как сообщил телеканал RTL со ссылкой на опрос компании Toluna Harris Interactive, правые по итогам досрочных выборов могут получить относительное большинство в Национальном собрании.
Изображение сгенерировано ИИ
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В миреФранцияЭммануэль МакронЕвропарламентВыборы в Европарламент — 2024
 
 
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