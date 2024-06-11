https://ria.ru/20240611/makron-1952109915.html

Макрон обсуждает с окружением возможность своей отставки, сообщили СМИ

Макрон обсуждает с окружением возможность своей отставки, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.06.2024

Макрон обсуждает с окружением возможность своей отставки, сообщили СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает своей отставки, сообщила радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники. РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T09:38

2024-06-11T09:38

2024-06-11T11:00

в мире

франция

эммануэль макрон

европарламент

выборы в европарламент — 2024

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ПАРИЖ, 11 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает своей отставки, сообщила радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники. "Отставка президента не является табу. Да, нужно рассматривать все варианты. <...> Он готов пожертвовать окончанием своего президентского срока", — сказал собеседник СМИ, приближенный к президенту. Отмечается, что этот вариант развития событий Макрон обсуждал с человеком из своего окружения в последние недели. Он не является предпочтительным, но может усилить "драматичность" ситуации.Утверждается, что Макрон также может согласиться на совместное правление с правой партией "Национальное объединение" в случае их победы на парламентских выборах, чтобы "дать им радостно провалиться" до следующих президентских выборов 2027 года. В воскресенье после объявления предварительных результатов выборов в Европарламент во Франции, согласно которым "Национальное объединение" более чем в два раза опередило коалицию сторонников Макрона, французский лидер объявил о роспуске Нацсобрания и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура — 30 июня и 7 июля.Как сообщил телеканал RTL со ссылкой на опрос компании Toluna Harris Interactive, правые по итогам досрочных выборов могут получить относительное большинство в Национальном собрании.

https://ria.ru/20240611/evrosoyuz-1951991549.html

https://ria.ru/20240609/france-1951832938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, франция, эммануэль макрон, европарламент, выборы в европарламент — 2024