https://ria.ru/20240611/makron-1952109915.html
Макрон обсуждает с окружением возможность своей отставки, сообщили СМИ
Макрон обсуждает с окружением возможность своей отставки, сообщили СМИ - РИА Новости, 11.06.2024
Макрон обсуждает с окружением возможность своей отставки, сообщили СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает своей отставки, сообщила радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники. РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T09:38
2024-06-11T09:38
2024-06-11T11:00
в мире
франция
эммануэль макрон
европарламент
выборы в европарламент — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949065541_0:36:3072:1764_1920x0_80_0_0_14cf4cea0c89fe868d4218cdd320b86a.jpg
ПАРИЖ, 11 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает своей отставки, сообщила радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники. "Отставка президента не является табу. Да, нужно рассматривать все варианты. <...> Он готов пожертвовать окончанием своего президентского срока", — сказал собеседник СМИ, приближенный к президенту. Отмечается, что этот вариант развития событий Макрон обсуждал с человеком из своего окружения в последние недели. Он не является предпочтительным, но может усилить "драматичность" ситуации.Утверждается, что Макрон также может согласиться на совместное правление с правой партией "Национальное объединение" в случае их победы на парламентских выборах, чтобы "дать им радостно провалиться" до следующих президентских выборов 2027 года. В воскресенье после объявления предварительных результатов выборов в Европарламент во Франции, согласно которым "Национальное объединение" более чем в два раза опередило коалицию сторонников Макрона, французский лидер объявил о роспуске Нацсобрания и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура — 30 июня и 7 июля.Как сообщил телеканал RTL со ссылкой на опрос компании Toluna Harris Interactive, правые по итогам досрочных выборов могут получить относительное большинство в Национальном собрании.
https://ria.ru/20240611/evrosoyuz-1951991549.html
https://ria.ru/20240609/france-1951832938.html
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1d/1949065541_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_5464f10c423a3d2cab3509345903b437.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, эммануэль макрон, европарламент, выборы в европарламент — 2024
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Европарламент, Выборы в Европарламент — 2024
Макрон обсуждает с окружением возможность своей отставки, сообщили СМИ
Europe 1: Макрон обсуждает с окружением возможность своей отставки
ПАРИЖ, 11 июн — РИА Новости.
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает своей отставки, сообщила радиостанция Europe 1
со ссылкой на источники.
"Отставка президента не является табу. Да, нужно рассматривать все варианты. <...> Он готов пожертвовать окончанием своего президентского срока", — сказал собеседник СМИ, приближенный к президенту.
Отмечается, что этот вариант развития событий Макрон обсуждал с человеком из своего окружения в последние недели. Он не является предпочтительным, но может усилить "драматичность" ситуации.
Утверждается, что Макрон также может согласиться на совместное правление с правой партией "Национальное объединение" в случае их победы на парламентских выборах, чтобы "дать им радостно провалиться" до следующих президентских выборов 2027 года.
Финальные результаты выборов в Европарламент во Франции:
"Национальное объединение" — 31,37% голосов;
коалиция с партией Макрона "Возрождение" — 14,6%;
список депутатов от "Социалистической партии" и партии "Общественное место" — 13,83%;
"Непокорившаяся Франция" — 9,89%;
"Республиканцы" — 7,25%;
"Экологисты" — 5,5%;
"Отвоевание" — 5,47%.
В воскресенье после объявления предварительных результатов выборов в Европарламент
во Франции, согласно которым "Национальное объединение" более чем в два раза опередило коалицию сторонников Макрона, французский лидер объявил о роспуске Нацсобрания и проведении внеочередных парламентских выборов в два тура — 30 июня и 7 июля.
Как сообщил телеканал RTL со ссылкой на опрос компании Toluna Harris Interactive, правые по итогам досрочных выборов могут получить относительное большинство в Национальном собрании.