https://ria.ru/20240611/lavrov-1952182369.html

Лавров: Россия и Иран согласовали текст нового договора о сотрудничестве

Лавров: Россия и Иран согласовали текст нового договора о сотрудничестве - РИА Новости, 11.06.2024

Лавров: Россия и Иран согласовали текст нового договора о сотрудничестве

Россия и Иран полностью согласовали текст нового договора о всеобъемлющем сотрудничестве, сообщил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T14:37

2024-06-11T14:37

2024-06-11T16:01

иран

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн — РИА Новости. Россия и Иран полностью согласовали текст нового договора о всеобъемлющем сотрудничестве, сообщил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран БРИКС."Что касается работы над государственным договором о сотрудничестве между Россией и Ираном — да, пока он еще не может быть подписан, хотя текст целиком согласован", — сказал министр.По его словам, чтобы вынести документ на одобрение президентов и последующее подписание, Иран должен выполнить некоторые процедурные и законодательные действия по тем вопросам, которые уже зафиксированы в договоре. Этого пока не произошло, уточнил Лавров.Тем не менее на встрече с исполняющим обязанности министра иностранных дел Ирана стороны подтвердили приверженность этому документу, добавил глава МИД.Договор призван вывести отношения Москвы и Тегерана на качественно новый уровень, подчеркнул он."И мы сможем это сделать, как только на стороне наших иранских коллег будут урегулированы упомянутые мной в основном процедурные вопросы", — заключил Лавров.О работе над новым большим договором между Россией и Ираном стало известно в сентябре 2022-го, когда Владимир Путин и президент Исламской Республики Эбрахим Раиси обсудили этот вопрос на полях саммита ШОС в Самарканде. В мае этого года в российском МИД сообщили, что документ проходит новый процесс согласования из-за поправок с иранской стороны. А накануне директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что процесс приостановился из-за проблем у иранских партнеров после гибели президента Раиси в авиакатастрофе.

https://ria.ru/20240611/iran-1952093767.html

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иран, в мире, сергей лавров, россия, брикс, крушение вертолета президента ирана