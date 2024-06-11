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БРИКС отметило разрушительность торгового протекционизма США, заявил Лавров - РИА Новости, 11.06.2024
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14:34 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/lavrov-1952181987.html
БРИКС отметило разрушительность торгового протекционизма США, заявил Лавров
БРИКС отметило разрушительность торгового протекционизма США, заявил Лавров - РИА Новости, 11.06.2024
БРИКС отметило разрушительность торгового протекционизма США, заявил Лавров
Большинство сторон-участников совещания министров иностранных дел стран БРИКС заявили о деструктивном характере политики торгового протекционизма, которую... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T14:34
2024-06-11T14:34
россия
вашингтон (штат)
нижний новгород
сергей лавров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Большинство сторон-участников совещания министров иностранных дел стран БРИКС заявили о деструктивном характере политики торгового протекционизма, которую проводит Вашингтон, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Большинство делегаций подчеркнули деструктивный характер эгоистической политики торгового протекционизма, которую проводят Соединенные Штаты и их союзники", - сказал Лавров по итогам СМИД БРИКС. Совещание министров иностранных дел стран БРИКС проходит 10-11 июня в Нижнем Новгороде. Россия - страна председатель БРИКС в 2024 году.
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россия, вашингтон (штат), нижний новгород, сергей лавров, брикс, в мире
Россия, Вашингтон (штат), Нижний Новгород, Сергей Лавров, БРИКС, В мире
БРИКС отметило разрушительность торгового протекционизма США, заявил Лавров

Лавров: в БРИКС отметили деструктивный характер торгового протекционизма США

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Лавров. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Большинство сторон-участников совещания министров иностранных дел стран БРИКС заявили о деструктивном характере политики торгового протекционизма, которую проводит Вашингтон, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Большинство делегаций подчеркнули деструктивный характер эгоистической политики торгового протекционизма, которую проводят Соединенные Штаты и их союзники", - сказал Лавров по итогам СМИД БРИКС.
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС проходит 10-11 июня в Нижнем Новгороде. Россия - страна председатель БРИКС в 2024 году.
Президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. 7 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
Экономики БРИКС нарушили гегемонию США, заявил президент Боливии
7 июня, 16:25
 
РоссияВашингтон (штат)Нижний НовгородСергей ЛавровБРИКСВ мире
 
 
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