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БРИКС отметило разрушительность торгового протекционизма США, заявил Лавров
БРИКС отметило разрушительность торгового протекционизма США, заявил Лавров - РИА Новости, 11.06.2024
БРИКС отметило разрушительность торгового протекционизма США, заявил Лавров
Большинство сторон-участников совещания министров иностранных дел стран БРИКС заявили о деструктивном характере политики торгового протекционизма, которую... РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T14:34
2024-06-11T14:34
2024-06-11T14:34
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Большинство сторон-участников совещания министров иностранных дел стран БРИКС заявили о деструктивном характере политики торгового протекционизма, которую проводит Вашингтон, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Большинство делегаций подчеркнули деструктивный характер эгоистической политики торгового протекционизма, которую проводят Соединенные Штаты и их союзники", - сказал Лавров по итогам СМИД БРИКС. Совещание министров иностранных дел стран БРИКС проходит 10-11 июня в Нижнем Новгороде. Россия - страна председатель БРИКС в 2024 году.
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россия, вашингтон (штат), нижний новгород, сергей лавров, брикс, в мире
Россия, Вашингтон (штат), Нижний Новгород, Сергей Лавров, БРИКС, В мире
БРИКС отметило разрушительность торгового протекционизма США, заявил Лавров
Лавров: в БРИКС отметили деструктивный характер торгового протекционизма США