https://ria.ru/20240611/lavrov-1952181987.html

БРИКС отметило разрушительность торгового протекционизма США, заявил Лавров

БРИКС отметило разрушительность торгового протекционизма США, заявил Лавров - РИА Новости, 11.06.2024

БРИКС отметило разрушительность торгового протекционизма США, заявил Лавров

Большинство сторон-участников совещания министров иностранных дел стран БРИКС заявили о деструктивном характере политики торгового протекционизма, которую... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T14:34

2024-06-11T14:34

2024-06-11T14:34

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июн - РИА Новости. Большинство сторон-участников совещания министров иностранных дел стран БРИКС заявили о деструктивном характере политики торгового протекционизма, которую проводит Вашингтон, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Большинство делегаций подчеркнули деструктивный характер эгоистической политики торгового протекционизма, которую проводят Соединенные Штаты и их союзники", - сказал Лавров по итогам СМИД БРИКС. Совещание министров иностранных дел стран БРИКС проходит 10-11 июня в Нижнем Новгороде. Россия - страна председатель БРИКС в 2024 году.

https://ria.ru/20240607/pmef-1951420416.html

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россия, вашингтон (штат), нижний новгород, сергей лавров, брикс, в мире