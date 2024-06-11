https://ria.ru/20240611/lantset-1952180698.html

Минобороны показало уничтожение "Ланцетом" украинского Су-25 в Кривом Роге

Минобороны показало уничтожение "Ланцетом" украинского Су-25 в Кривом Роге - РИА Новости, 11.06.2024

Минобороны показало уничтожение "Ланцетом" украинского Су-25 в Кривом Роге

Минобороны России показало видео уничтожения самолёта Су-25 ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области барражирующим боеприпасом "Ланцет". РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T14:31

2024-06-11T14:31

2024-06-11T14:56

специальная военная операция на украине

безопасность

кривой рог

днепропетровская область

вооруженные силы украины

украина

россия

су-25

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Минобороны России показало видео уничтожения самолёта Су-25 ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области барражирующим боеприпасом "Ланцет". На опубликованных кадрах боеприпас влетает чётко в находящуюся на стоянке машину, после чего происходит взрыв и начинается пожар. "Российскими военнослужащими-операторами БПЛА нанесен удар барражирующим боеприпасом "Ланцет" по стоянке боевых самолётов ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. В результате прямого попадания боеприпаса уничтожен самолёт Су-25 ВСУ. Точность попадания и уничтожения самолёта подтверждается кадрами объективного контроля", - подчеркнули в МО РФ. Аэродром Долгинцево расположен в Кривом Роге.

https://ria.ru/20240509/oruzhie-1944836440.html

кривой рог

днепропетровская область

украина

россия

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Кадры уничтожения украинского Су-25 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области Минобороны показало кадры уничтожения украинского Су-25 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Самолет был поражен барражирующим боеприпасом "Ланцет." 2024-06-11T14:31 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, кривой рог, днепропетровская область, вооруженные силы украины, украина, россия, су-25, вооруженные силы рф