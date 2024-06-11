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Минобороны показало уничтожение "Ланцетом" украинского Су-25 в Кривом Роге - РИА Новости, 11.06.2024
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14:31 11.06.2024 (обновлено: 14:56 11.06.2024)
https://ria.ru/20240611/lantset-1952180698.html
Минобороны показало уничтожение "Ланцетом" украинского Су-25 в Кривом Роге
Минобороны показало уничтожение "Ланцетом" украинского Су-25 в Кривом Роге - РИА Новости, 11.06.2024
Минобороны показало уничтожение "Ланцетом" украинского Су-25 в Кривом Роге
Минобороны России показало видео уничтожения самолёта Су-25 ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области барражирующим боеприпасом "Ланцет". РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T14:31
2024-06-11T14:56
специальная военная операция на украине
безопасность
кривой рог
днепропетровская область
вооруженные силы украины
украина
россия
су-25
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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Минобороны России показало видео уничтожения самолёта Су-25 ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области барражирующим боеприпасом "Ланцет". На опубликованных кадрах боеприпас влетает чётко в находящуюся на стоянке машину, после чего происходит взрыв и начинается пожар. "Российскими военнослужащими-операторами БПЛА нанесен удар барражирующим боеприпасом "Ланцет" по стоянке боевых самолётов ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. В результате прямого попадания боеприпаса уничтожен самолёт Су-25 ВСУ. Точность попадания и уничтожения самолёта подтверждается кадрами объективного контроля", - подчеркнули в МО РФ. Аэродром Долгинцево расположен в Кривом Роге.
https://ria.ru/20240509/oruzhie-1944836440.html
кривой рог
днепропетровская область
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Кадры уничтожения украинского Су-25 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области
Минобороны показало кадры уничтожения украинского Су-25 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Самолет был поражен барражирующим боеприпасом "Ланцет."
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безопасность, кривой рог, днепропетровская область, вооруженные силы украины, украина, россия, су-25, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Кривой Рог, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Су-25, Вооруженные силы РФ
Минобороны показало уничтожение "Ланцетом" украинского Су-25 в Кривом Роге

Минобороны: "Ланцет" нанес удар по Су-25 на аэродроме Долгинцево в Кривом Роге

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МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Минобороны России показало видео уничтожения самолёта Су-25 ВСУ на аэродроме в Днепропетровской области барражирующим боеприпасом "Ланцет".
На опубликованных кадрах боеприпас влетает чётко в находящуюся на стоянке машину, после чего происходит взрыв и начинается пожар.
"Российскими военнослужащими-операторами БПЛА нанесен удар барражирующим боеприпасом "Ланцет" по стоянке боевых самолётов ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. В результате прямого попадания боеприпаса уничтожен самолёт Су-25 ВСУ. Точность попадания и уничтожения самолёта подтверждается кадрами объективного контроля", - подчеркнули в МО РФ.
Аэродром Долгинцево расположен в Кривом Роге.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКривой РогДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияСу-25Вооруженные силы РФ
 
 
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