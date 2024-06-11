https://ria.ru/20240611/krym-1952094563.html
В Крыму заявили, что планы по игорной зоне остаются в силе
В Крыму заявили, что планы по игорной зоне остаются в силе - РИА Новости, 11.06.2024
В Крыму заявили, что планы по игорной зоне остаются в силе
Планы по строительству игорной зоны в Крыму остаются в силе, основные участники инвестиционного проекта определены, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T07:00
2024-06-11T07:00
2024-06-11T07:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Планы по строительству игорной зоны в Крыму остаются в силе, основные участники инвестиционного проекта определены, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов. Строительство игорный зоны на южном берегу Крыма в поселке Кацивели под Ялтой планировали начать в 2021 году, но затем планы отложили. Под создание игорной зоны "Золотой берег" выделено около 15 гектаров на месте недостроенного санатория. Земля в этом районе была передана в собственность республики из собственности муниципалитета Ялты. Строить планировали крупная крымская инвестиционная компания "Управляющая компания инфраструктурных проектов". "С этим проектом ничего плохого не произошло. Определены основные действующие лица – это все известные организации в Российской Федерации, имеющие опыт, но ситуация, связанная со спецоперацией и отсутствием авиасообщения, безусловно вносит свои коррективы. Все необходимые от Крыма вопросы решены, все остается в силе", - сказал Константинов агентству. По его словам, игорный бизнес высокорентабельный и привлекает интерес, в том числе, международной публики.
https://ria.ru/20240610/krym-1951849629.html
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экономика, ялта, владимир константинов, россия, республика крым
Экономика, Ялта, Владимир Константинов, Россия, Республика Крым
В Крыму заявили, что планы по игорной зоне остаются в силе
Константинов: планы по строительству игорной зоны в Крыму остаются в силе
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Планы по строительству игорной зоны в Крыму остаются в силе, основные участники инвестиционного проекта определены, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов.
Строительство игорный зоны на южном берегу Крыма в поселке Кацивели под Ялтой
планировали начать в 2021 году, но затем планы отложили. Под создание игорной зоны "Золотой берег" выделено около 15 гектаров на месте недостроенного санатория. Земля в этом районе была передана в собственность республики из собственности муниципалитета Ялты. Строить планировали крупная крымская инвестиционная компания "Управляющая компания инфраструктурных проектов".
"С этим проектом ничего плохого не произошло. Определены основные действующие лица – это все известные организации в Российской Федерации, имеющие опыт, но ситуация, связанная со спецоперацией и отсутствием авиасообщения, безусловно вносит свои коррективы. Все необходимые от Крыма вопросы решены, все остается в силе", - сказал Константинов агентству.
По его словам, игорный бизнес высокорентабельный и привлекает интерес, в том числе, международной публики.