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В Крыму заявили, что планы по игорной зоне остаются в силе - РИА Новости, 11.06.2024
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07:00 11.06.2024
https://ria.ru/20240611/krym-1952094563.html
В Крыму заявили, что планы по игорной зоне остаются в силе
В Крыму заявили, что планы по игорной зоне остаются в силе - РИА Новости, 11.06.2024
В Крыму заявили, что планы по игорной зоне остаются в силе
Планы по строительству игорной зоны в Крыму остаются в силе, основные участники инвестиционного проекта определены, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава РИА Новости, 11.06.2024
2024-06-11T07:00
2024-06-11T07:00
экономика
ялта
владимир константинов
россия
республика крым
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Планы по строительству игорной зоны в Крыму остаются в силе, основные участники инвестиционного проекта определены, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов. Строительство игорный зоны на южном берегу Крыма в поселке Кацивели под Ялтой планировали начать в 2021 году, но затем планы отложили. Под создание игорной зоны "Золотой берег" выделено около 15 гектаров на месте недостроенного санатория. Земля в этом районе была передана в собственность республики из собственности муниципалитета Ялты. Строить планировали крупная крымская инвестиционная компания "Управляющая компания инфраструктурных проектов". "С этим проектом ничего плохого не произошло. Определены основные действующие лица – это все известные организации в Российской Федерации, имеющие опыт, но ситуация, связанная со спецоперацией и отсутствием авиасообщения, безусловно вносит свои коррективы. Все необходимые от Крыма вопросы решены, все остается в силе", - сказал Константинов агентству. По его словам, игорный бизнес высокорентабельный и привлекает интерес, в том числе, международной публики.
https://ria.ru/20240610/krym-1951849629.html
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экономика, ялта, владимир константинов, россия, республика крым
Экономика, Ялта, Владимир Константинов, Россия, Республика Крым
В Крыму заявили, что планы по игорной зоне остаются в силе

Константинов: планы по строительству игорной зоны в Крыму остаются в силе

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Вид на Черноморское побережье и поселок Мисхор с вершины горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июн – РИА Новости. Планы по строительству игорной зоны в Крыму остаются в силе, основные участники инвестиционного проекта определены, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава крымского парламента Владимир Константинов.
Строительство игорный зоны на южном берегу Крыма в поселке Кацивели под Ялтой планировали начать в 2021 году, но затем планы отложили. Под создание игорной зоны "Золотой берег" выделено около 15 гектаров на месте недостроенного санатория. Земля в этом районе была передана в собственность республики из собственности муниципалитета Ялты. Строить планировали крупная крымская инвестиционная компания "Управляющая компания инфраструктурных проектов".
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"С этим проектом ничего плохого не произошло. Определены основные действующие лица – это все известные организации в Российской Федерации, имеющие опыт, но ситуация, связанная со спецоперацией и отсутствием авиасообщения, безусловно вносит свои коррективы. Все необходимые от Крыма вопросы решены, все остается в силе", - сказал Константинов агентству.
По его словам, игорный бизнес высокорентабельный и привлекает интерес, в том числе, международной публики.
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ЭкономикаЯлтаВладимир КонстантиновРоссияРеспублика Крым
 
 
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