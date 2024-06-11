https://ria.ru/20240611/krym-1952086209.html

Крым продал активов украинских олигархов на более двух миллиардов рублей

Крым продал активов украинских олигархов на более двух миллиардов рублей - РИА Новости, 11.06.2024

Крым продал активов украинских олигархов на более двух миллиардов рублей

В бюджет Крыма от продажи национализированных активов украинских олигархов уже поступило более 2,1 миллиарда рублей, сообщил в интервью РИА Новости глава... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T03:12

2024-06-11T03:12

2024-06-11T03:33

экономика

россия

владимир константинов

сергей аксенов (политик)

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн — РИА Новости. В бюджет Крыма от продажи национализированных активов украинских олигархов уже поступило более 2,1 миллиарда рублей, сообщил в интервью РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. "В 2023 году продали на сумму 1,7 миллиарда рублей, в этом — более 416 миллионов. Таким образом, общая сумма составляет более 2,1 миллиарда рублей", — сказал Константинов агентству. По его словам, работа по оценке национализированного имущества для последующей продажи на торгах продолжается. Спрос у потенциальных инвесторов и новых собственников на национализированные активы высокий. "Это хорошие, рентабельные активы. Пакеты инвестиционные готовятся, идет инвентаризация всех национализированных объектов. Мы надеемся, что до конца года еще получим значительный доход в наш бюджет, потому что к реализации готовятся хорошие активы", — подчеркнул глава парламента. Крымский парламент с осени 2022 года принял серию решений о национализации имущества ряда украинских политиков и олигархов, связанных с киевским режимом и совершающих в отношении России недружественные действия. Работой по выявлению активов занимается антитеррористическая комиссия. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что все средства от продажи этого имущества пойдут на нужды участников специальной военной операции.

https://ria.ru/20240610/krym-1951847784.html

https://ria.ru/20240610/spetsoperatsiya-1951851723.html

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экономика, россия, владимир константинов, сергей аксенов (политик), республика крым